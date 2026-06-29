„Unvergesslicher Abend!“ Hype um ORF-Kommentator

„Das macht für mich einen guten Kommentator aus“

„Genau solche Momente zeigen, warum Daniel Warmuth für mich so gut passt. Diese Emotionen waren echt, ungefiltert und einfach menschlich. Dieses ‘bist du deppat‘ kommt vielleicht im Fernsehen manchmal anders rüber, aber genau in so einem Moment ist das einfach authentisch. 96. Minute, letzte Aktion, Ausgleich bei einer WM. Da kommentierst du nicht mehr nur sachlich, da lebst du das Spiel mit“, schreibt etwa ein User. „Für mich war das richtig stark. Genau solche Emotionen will man als Fan sehen und hören. Genau das macht für mich einen guten Kommentator aus.“