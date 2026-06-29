„Unvergesslicher Abend!“ Hype um ORF-Kommentator

Dieses völlig verrückte WM-Spiel werden nicht nur die heimischen Fußballfans, sondern auch ORF-Kommentator Daniel Warmuth wohl nie mehr vergessen. Nach seinem emotionalen Ausbruch bei Österreichs packendem 3:3-Remis gegen Algerien wird der 38-jährige Kärntner im Netz gefeiert.
Nach dem Gegentreffer zum 2:3 in der 93. Minute war Österreich eigentlich schon so gut wie draußen. Weil jedoch Sasa Kalajdzic beim allerletzten Angriff in Minute 96 noch zum umjubelten Ausgleich traf, darf Rot-Weiß-Rot nun im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien ran.
Riesengroßer Jubel bei den rot-weiß-roten Anhängern im Stadion in Kansas City und vor den TV-Geräten. Auch bei ORF-Kommentator Daniel Warmuth gab es kein Halten mehr.
Hier noch einmal die packende Schlussphase mit dem ORF-Kommentar von Daniel Warmuth:
Vergleich mit Edi Finger
„Tor! Tor! Kalajdzic! Kalajdzic! 3:3! Bist du deppert“, schrie ORF-Kommentator Warmuth in sein Mikro. „Ich habe so etwas noch nicht erlebt! Aus! Ich kann nicht mehr!“ Ein jetzt schon legendärer Kommentar – für einige Fans sogar vergleichbar mit Edi Fingers „I werd narrisch!“ beim 3:2-Erfolg gegen Deutschland 1978 in Cordoba. Von den heimischen Anhängern wird Warmuth für seine Emotionen gefeiert.
„Das macht für mich einen guten Kommentator aus“
„Genau solche Momente zeigen, warum Daniel Warmuth für mich so gut passt. Diese Emotionen waren echt, ungefiltert und einfach menschlich. Dieses ‘bist du deppat‘ kommt vielleicht im Fernsehen manchmal anders rüber, aber genau in so einem Moment ist das einfach authentisch. 96. Minute, letzte Aktion, Ausgleich bei einer WM. Da kommentierst du nicht mehr nur sachlich, da lebst du das Spiel mit“, schreibt etwa ein User. „Für mich war das richtig stark. Genau solche Emotionen will man als Fan sehen und hören. Genau das macht für mich einen guten Kommentator aus.“
Erste K.-o.-Phase seit 44 Jahren
Erstmals seit 44 Jahren steht Österreich bei der WM wieder in einer K.-o.-Phase. Warmuth bringt es auf den Punkt: „Ein unvergesslicher Abend!“ Dafür hat auch er mit seinem leidenschaftlichen Jubel gesorgt ...
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