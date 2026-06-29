Swarovski begeistert mit süßen Mini-Kleidern

Auch am Renntag selbst zeigte sich Swarovski gewohnt stilsicher. Sie entschied sich für ein elegantes grünes Polo-Minikleid mit plissiertem Rock und klassischem Polokragen. Kombiniert wurde das Kleid mit einem schwarzen Ledergürtel, der mit tropfenförmigen Perlen verziert war. Das Designerstück dürfte aus dem Hause Alaïa stammen und einen Preis von rund 1.900 Euro haben. Weiße Sandalen mit auffälligen Blütendetails sorgten für einen sommerlichen Akzent.