Swarovski begeistert mit süßen Mini-Kleidern

Das Formel-1-Wochenende in Spielberg bot nicht nur auf der Rennstrecke jede Menge Spannung – auch abseits des Asphalts sorgte Victoria Swarovski für einen echten Hingucker. Die Moderatorin präsentierte sich an der Seite ihres Partners Mark Mateschitz in gleich mehreren stilvollen Sommer-Looks und bewies einmal mehr ihr Gespür für Mode.
Bereits am Samstag setzte die 31-Jährige auf einen frischen, sommerlichen Auftritt. In einem kurzen türkisfarbenen Kleid schlenderte sie entspannt durch das Fahrerlager des Red-Bull-Rings. Eine kräftig grüne Handtasche, eine dunkle Sonnenbrille und hellblaue Mokassins mit verspielten Charm-Anhängern rundeten den lässigen Paddock-Style ab.
Für besonders viel Aufmerksamkeit sorgte jedoch ein liebevolles Detail ihres Schmucks: Victoria trug gleich zwei filigrane Namensketten – eine mit dem Namen ihres Partners „Mark“, die andere mit dem Namen ihres Dackels „Gustl“. Ein süßer Liebesbeweis, der Modefans sofort ins Auge fiel.
Auch am Renntag selbst zeigte sich Swarovski gewohnt stilsicher. Sie entschied sich für ein elegantes grünes Polo-Minikleid mit plissiertem Rock und klassischem Polokragen. Kombiniert wurde das Kleid mit einem schwarzen Ledergürtel, der mit tropfenförmigen Perlen verziert war. Das Designerstück dürfte aus dem Hause Alaïa stammen und einen Preis von rund 1.900 Euro haben. Weiße Sandalen mit auffälligen Blütendetails sorgten für einen sommerlichen Akzent.
Seltener Pärchenmoment
Der gemeinsame Auftritt mit Mark Mateschitz gehörte zu den seltenen Momenten, in denen sich das Paar gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigte. Während der Red-Bull-Erbe ganz entspannt auf Jeans und ein blaues T-Shirt setzte, strahlte Victoria an seiner Seite gut gelaunt durch das Formel-1-Wochenende in der Steiermark.
Seit Frühjahr 2023 sind Victoria Swarovski und Mark Mateschitz offiziell ein Paar. Zuvor war die Trennung der Moderatorin von Unternehmer Werner Mürz bekannt geworden, mit dem sie mehrere Jahre verheiratet war. Seither halten die beiden ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – umso größer war die Aufmerksamkeit für ihren gemeinsamen Auftritt beim Österreich-Grand-Prix.
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