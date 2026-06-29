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Stürmer Mustapha:

„Mein Kopf war irgendwann völlig überfordert!“

Fußball National
29.06.2026 10:00
Mustapha (li.) sucht eine neue Herausforderung.
Mustapha (li.) sucht eine neue Herausforderung.(Bild: GEPA)
Porträt von Christopher Thor
Von Christopher Thor

Marlon Mustapha erlebte im Ländle eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Grundausbildung beim Bundesheer machte dem Stürmer in Altach einen Strich durch die Rechnung: „Mit dem Trainerwechsel und der Doppelbelastung war mein Stammplatz plötzlich weg...“ 

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„Ich bin jeden Tag um 3.30 Uhr aufgestanden, zum Heer nach Tirol gefahren, dann zum Training nach Altach – und schließlich wieder retour in die Kaserne.“ Stürmer Marlon Mustapha war im letzten Halbjahr im Dauereinsatz, fragte sich vermutlich zwischenzeitlich schon: Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Mustapha lacht: „Die Grundausbildung beim Bundesheer hatte es wirklich in sich. Mein Kopf war irgendwann überfordert.“

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