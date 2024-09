Polestar 4 ohne Heckscheibe: Wirklich sinnlos?

Beim „Long Range Single Motor“ fällt der vordere Motor weg. Die 400-Volt- Nickel-Mangan-Kobalt Batterie speichert in beiden Fällen netto 94 kWh (brutto 100 kWh) und lässt sich mit bis zu 200 kW Ladeleistung in 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen. Wechselstrom wird serienmäßig mit 11 kW, optional mit 22 kW geladen. Ein voller Akku reicht nach WLTP für 590 Kilometer (Single Motor: 620 km). Die Wärmepumpe ist serienmäßig. Die Hardware für bidirektionales Laden ist an Bord, Vehicle to Load (V2L) wird aber erst später verfügbar sein.