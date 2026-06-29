Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sprung ohne Seil

Nach tödlichem Bungee-Unfall: Polizei sucht Zeugin

Ausland
29.06.2026 10:08
Es ist erstaunlich, warum niemand bemerkte, dass kein Seil an der Bungee-Springerin angebracht ...
Es ist erstaunlich, warum niemand bemerkte, dass kein Seil an der Bungee-Springerin angebracht war.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/ X @RapidReport2025)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Noch immer gibt der Unfall beim Bungee-Springen in Brasilien, bei dem eine 21-Jährige ohne Seil in den Tod geworfen wurde, Rätsel auf. Eine Frau, die kurz vor der verstorbenen Maria Eduarda Rodrigues de Freitas den Sprung von der Brücke wagte, könnte Details zum Unglück liefern. Die Ermittler suchen daher fieberhaft nach der Zeugin.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Fall sorgte international für Schlagzeilen: Die junge Frau wollte von einer stillgelegten Eisenbahnbrücke 40 Meter in die Tiefe springen – doch die Organisatoren des Bungee-Sprungs hatten kein Seil an der 21-Jährigen angebracht. Sie warfen die junge Frau so in den sicheren Tod. 

Kurz vor der Tragödie hatte eine weitere Frau den Absprung gewagt. Sie soll sich nach dem Unfall von Maria noch in der Nähe des Brückenfundaments aufgehalten und der Polizei wichtige Informationen zum Unfallhergang liefern. 

Lesen Sie auch:
Videoaufnahmen vom Tatort zeigen, wie die 21-Jährige von Mitarbeitern an den Rand der Brücke ...
Maria (21) starb
Bungee-Unfall: Rätsel um verschwundene Kamera
17.06.2026
Ersthelferin berichtet
Bungee-Unfall: Maria (21) lebte nach Aufprall noch
16.06.2026

Hat Zeugin Hinweise auf verschwundene Kamera?
Die Zeugin könnte auch mitbekommen haben, wer die GoPro, die das Todesopfer zum Zeitpunkt des Unglücks trug, nach dem Sprung entwendet haben könnte, „weshalb die Identifizierung der Zeugin als wichtig für den Fortgang der Ermittlungen angesehen wird“, erklärte die Exekutive laut dem  brasilianischen Portal Metrópoles.

Ein dreiköpfiges Team, das für die Sicherheit der Abenteurer verantwortlich war, befindet sich indes in Haft. Maicon C. (42), Luis Felipe E. (32) und Vitor G. (27) droht eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
29.06.2026 10:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf