Nach tödlichem Bungee-Unfall: Polizei sucht Zeugin

Noch immer gibt der Unfall beim Bungee-Springen in Brasilien, bei dem eine 21-Jährige ohne Seil in den Tod geworfen wurde, Rätsel auf. Eine Frau, die kurz vor der verstorbenen Maria Eduarda Rodrigues de Freitas den Sprung von der Brücke wagte, könnte Details zum Unglück liefern. Die Ermittler suchen daher fieberhaft nach der Zeugin.