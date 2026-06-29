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Nach dem Feiern: KPÖ bespricht heute Zukunft

Steiermark
29.06.2026 09:10
Sichtlich bewegt: Elke Kahr und Robert Krotzer bei den Feierlichkeiten im Volkshaus.
Sichtlich bewegt: Elke Kahr und Robert Krotzer bei den Feierlichkeiten im Volkshaus.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Nach dem Erdrutschsieg von Elke Kahr läuft in Graz wohl alles auf eine Koalition zwischen KPÖ und Grünen hinaus. Montagnachmittag tagen die Parteigremien zur Abstimmung, wie es nun weitergeht.

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Graz am Tag danach: Nach dem Sensationsergebnis durch Elke Kahr nimmt das Leben in der Murmetropole wieder seinen gewohnten Gang. Allzu viel Tempo verhindern aktuell aber die weiter schweißtreibenden Temperaturen. Mehr Geschwindigkeit will die alte und ziemlich sicher auch neue Bürgermeisterin bei der Regierungsbildung an den Tag legen. Schon in den nächsten Tagen will sie mit allen Parteien Gespräche aufnehmen. Freilich, alles andere als eine Koalition mit den Grünen wäre eine Riesen-Sensation und ist wohl auch völlig unrealistisch.

KPÖ sucht nach Fehlern ...
Bereits Montagnachmittag trifft sich die KPÖ zu einer ersten Besprechung. Hier soll nicht nur das weitere Vorgehen besprochen werden, sondern es werden auch die einzelnen Ergebnisse reflektiert. „Wir schauen uns da auch die Bezirke und einzelne Sprengeln an. Wo ist es gut gelaufen, wo hat‘s vielleicht Schnitzer gegeben – auch wenn das bei dem Ergebnis wohl nicht allzu viele sein werden“, lächelt Hanno Wisiak, Bezirksvorsteher von Geidorf und Büroleiter im KP-Gemeinderatsklub. 

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Drei Plätze haben die Kommunisten durch das sensationelle Ergebnis hinzugewonnen, halten nun bei 18 Mandaten im Gemeinderat – diese werden jetzt nach der eingereichten Liste, bis Platz 21, besetzt, so Wisiak. Die konstituierende Sitzung des Grazer Stadtparlaments steigt übrigens erst am 27. August, da wird dann Elke Kahr wieder zur Bürgermeisterin gewählt.

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