Nach dem Feiern: KPÖ bespricht heute Zukunft

Graz am Tag danach: Nach dem Sensationsergebnis durch Elke Kahr nimmt das Leben in der Murmetropole wieder seinen gewohnten Gang. Allzu viel Tempo verhindern aktuell aber die weiter schweißtreibenden Temperaturen. Mehr Geschwindigkeit will die alte und ziemlich sicher auch neue Bürgermeisterin bei der Regierungsbildung an den Tag legen. Schon in den nächsten Tagen will sie mit allen Parteien Gespräche aufnehmen. Freilich, alles andere als eine Koalition mit den Grünen wäre eine Riesen-Sensation und ist wohl auch völlig unrealistisch.