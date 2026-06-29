Lizzo begeistert im „Naked Dress“ bei BET-Awards

Wenn die BET Awards rufen, verwandelt sich der rote Teppich regelmäßig in einen Catwalk der Extravaganz. Doch in diesem Jahr stahl eine Frau allen die Show: US-Superstar Lizzo.
Die 38-Jährige bewies einmal mehr, dass sie in Sachen Body Positivity und High-Fashion keine Kompromisse eingeht, und präsentierte sich in einem absolut spektakulären „Naked Dress“.
Ein Hauch von Nichts: Lizzo setzt auf den „Sheer“-Trend
Für das Star-Event wählte die Musikerin ein fliesendes bodenlanges Kleid in einem warmen Schokoladenbraun. Der Clou: Das Material war so hauchdünn und transparent (engl. *sheer*), dass Lizzos Kurven perfekt in Szene gesetzt wurden. Unter dem gewagten Dress blitzte farblich perfekt abgestimmte Unterwäsche hervor.
Kombiniert wurde der Look mit minimalistischem, aber funkelndem Schmuck und einem makellosen Glam-Make-up, das den Fokus ganz auf das Statement-Kleid lenkte. Ihre Haare trug die Sängerin in eleganten, fließenden Wellen.
Ikone der Body Positivity
Für Lizzo ist Mode seit jeher mehr als nur Kleidung – es ist ein politisches Statement. Mit dem mutigen Teppich-Auftritt sendet sie erneut eine klare Botschaft für Selbstliebe und modische Freiheit unabhängig von Konfektionsgrößen.
Mit diesem modischen Befreiungsschlag hat Lizzo definitiv schon jetzt einen der denkwürdigsten Red-Carpet-Momente des Jahres geliefert.
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