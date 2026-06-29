Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wow-Look!

Lizzo begeistert im „Naked Dress“ bei BET-Awards

Society International
29.06.2026 10:23
Bei den BET Awards ließ die Sängerin im transparenten „Naked Dress“ tief blicken und feiert ...
Bei den BET Awards ließ die Sängerin im transparenten „Naked Dress“ tief blicken und feiert damit einmal mehr Body Positivity pur(Bild: EPA/TED SOQUI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenn die BET Awards rufen, verwandelt sich der rote Teppich regelmäßig in einen Catwalk der Extravaganz. Doch in diesem Jahr stahl eine Frau allen die Show: US-Superstar Lizzo.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

 Die 38-Jährige bewies einmal mehr, dass sie in Sachen Body Positivity und High-Fashion keine Kompromisse eingeht, und präsentierte sich in einem absolut spektakulären „Naked Dress“.

Ein Hauch von Nichts: Lizzo setzt auf den „Sheer“-Trend
Für das Star-Event wählte die Musikerin ein fliesendes bodenlanges Kleid in einem warmen Schokoladenbraun. Der Clou: Das Material war so hauchdünn und transparent (engl. *sheer*), dass Lizzos Kurven perfekt in Szene gesetzt wurden. Unter dem gewagten Dress blitzte farblich perfekt abgestimmte Unterwäsche hervor.

Sängerin Lizzo weiß einfach, wie man einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Sängerin Lizzo weiß einfach, wie man einen bleibenden Eindruck hinterlässt.(Bild: EPA/TED SOQUI)
Bei den diesjährigen BET Awards zog die „About Damn Time“-Interpretin alle Blicke auf sich – und ...
Bei den diesjährigen BET Awards zog die „About Damn Time“-Interpretin alle Blicke auf sich – und das in einem gewagten, transparenten Traum in Braun, der kaum Raum für Fantasie ließ(Bild: EPA/TED SOQUI)

Kombiniert wurde der Look mit minimalistischem, aber funkelndem Schmuck und einem makellosen Glam-Make-up, das den Fokus ganz auf das Statement-Kleid lenkte. Ihre Haare trug die Sängerin in eleganten, fließenden Wellen.

Mit diesem Look hat Lizzo schon jetzt einen der denkwürdigsten Red-Carpet-Momente des Jahres ...
Mit diesem Look hat Lizzo schon jetzt einen der denkwürdigsten Red-Carpet-Momente des Jahres geliefert(Bild: EPA/TED SOQUI)

Ikone der Body Positivity
Für Lizzo ist Mode seit jeher mehr als nur Kleidung – es ist ein politisches Statement. Mit dem mutigen Teppich-Auftritt sendet sie erneut eine klare Botschaft für Selbstliebe und modische Freiheit unabhängig von Konfektionsgrößen. 

Lesen Sie auch:
Es waren keine einfachen Jahre für Superstar Lizzo. Mit dem neuen Album „Bitch“ versucht sie ...
Album „Bitch“
Gefallenes Idol? Lizzo feiert ihr Pop-Comeback
06.06.2026
Erst Grammy, dann ...
Sängerin Lizzo plaudert pikantes Sex-Geheimnis aus
01.04.2026

Mit diesem modischen Befreiungsschlag hat Lizzo definitiv schon jetzt einen der denkwürdigsten Red-Carpet-Momente des Jahres geliefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
29.06.2026 10:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
265.804 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
184.360 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
149.329 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3690 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2407 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1149 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Mehr Society International
Cooler Formel-1-Style
Swarovski begeistert mit süßen Mini-Kleidern
Wow-Look!
Lizzo begeistert im „Naked Dress“ bei BET-Awards
Zeigt Babybäuchlein
Model-Engel Nadine Leopold ist schwanger
„Üben, üben, üben“
Zverev wünscht sich „riesige Familie“ mit Thomalla
„Hat einfach getanzt“
Billie Eilish feierte heimlich im Berghain
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf