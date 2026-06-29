„Krone“ stellt ihre Führung für die Zukunft auf

Mit Wirkung zum 1. Juli übernimmt Mag. Clemens Schwaiger als Sprecher der Geschäftsführung die Gesamtsteuerung der Krone Gruppe. Er verantwortet die strategische Weiterentwicklung des Hauses, das Beteiligungsmanagement und den Aufbau neuer Geschäftsfelder.
Die bewährte Aufstellung im Markt bleibt bestehen. Mag. Gerhard Valeskini führt auch weiterhin den Leser- und Werbemarkt und vertritt die „Krone“ gegenüber unseren Lesern und Werbepartnern. Dr. Michael Tillian verantwortet wie bisher Finanzen, IT, Druck und Logistik. Beide bündeln ihre Kraft künftig noch stärker auf diese Bereiche.
Damit setzt die „Krone“ bewusst auf einen Kurs des Wachstums. Im Mittelpunkt stehen dabei die publizistische Qualität, der weitere Ausbau der digitalen Angebote und neue Erlösquellen, die das Kerngeschäft ergänzen. Der Betriebsrat ist in die anstehenden Schritte eng eingebunden.
Der Zusammenhalt der „Krone Familie“ und die Nähe zu unseren Leserinnen und Lesern, Userinnen und Usern bleiben dabei das Fundament jeder Entscheidung.
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