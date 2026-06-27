Sperrstunde? Nicht, wenn Österreich spielt!

„Das Match würde ich mir ja so oder so anschauen. Es war keine Frage, ob wir aufsperren“, lacht Sepp Sampl, Juniorchef von der Metzgerstubn in St. Michael. Ab 3 Uhr sind in der Nacht auf Sonntag Fußballfans in seinem Lokal herzlich willkommen. Eine Stunde später erfolgt der Anpfiff zum alles entscheidenden WM-Spiel zwischen Österreich und Algerien. „Keine Ahnung, wie viele Leute wirklich kommen. Es geht mir nicht ums Geschäft, wir freuen uns einfach aufs gemeinsame Schauen“, sagt Sampl.