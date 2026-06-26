Salzburg gibt sich gegen Seekirchen keine Blöße

Auch beim 2:0 (34.) von Konate stand die Defensive der Wallerseer sehr offen. Da hatte der Torjäger der Bullen beim Abschluss leichtes Spiel. Auch kurz danach (38.) war es für Damir Redzic nicht allzu schwer. Kurz danach schaffte es Seekirchen erneut, in den gegnerischen Sechzehner zu kommen. In der Folge kam der Westligist sogar zur ersten Ecke, konnte dann sogar abschließen. Kurz vor der Pause hatte die Truppe von Trainer Mario Lapkalo die beste Phase der ersten Hälfte, forderte Bullen-Goalie Zawieschitzky mehrmals.