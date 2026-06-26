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Erster Test unter Röhl

Salzburg gibt sich gegen Seekirchen keine Blöße

Sport
26.06.2026 19:48
Doppelpack: Karim Konate (im Bild mit Soumaila Diabate).
Doppelpack: Karim Konate (im Bild mit Soumaila Diabate).(Bild: FC Red Bull Salzburg)
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Von Salzburg-Krone

Das erste Testspiel von Salzburg-Trainer Danny Röhl ist Geschichte. Die Bullen wurden ihrer Favoritenrolle bei Westligist Seekirchen gerecht und siegten am Ende deutlich.

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Auftakt gelungen! Das erste Testspiel von Danny Röhl als neuer Salzburg-Trainer ist erwartungsgemäß siegreich verlaufen. Bei Westligist Seekirchen siegten die Bullen klar mit 5:0.

Erster Auftritt im Bullen-Trikot: Nikolas Veratschnig.
Erster Auftritt im Bullen-Trikot: Nikolas Veratschnig.(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Die erste Topchance hatte Karim Konate. Der Ivorer brachte den Ball über Goalie Severin Heuberger drüber, Patrick Brugger klärte aber gerade noch vor der Linie. In Minute zehn reichte es dann für Konate für das 1:0 für Salzburg. Der Stürmer, der in den ersten Minuten der auffälligste Bulle war, profitierte dabei aber auch von einem individuellen Fehler der Seekirchener.

Auch beim 2:0 (34.) von Konate stand die Defensive der Wallerseer sehr offen. Da hatte der Torjäger der Bullen beim Abschluss leichtes Spiel. Auch kurz danach (38.) war es für Damir Redzic nicht allzu schwer. Kurz danach schaffte es Seekirchen erneut, in den gegnerischen Sechzehner zu kommen. In der Folge kam der Westligist sogar zur ersten Ecke, konnte dann sogar abschließen. Kurz vor der Pause hatte die Truppe von Trainer Mario Lapkalo die beste Phase der ersten Hälfte, forderte Bullen-Goalie Zawieschitzky mehrmals.

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In der Halbzeit tauschte Danny Röhl einmal komplett durch. Die Kapitänsschleife von Frans Krätzig übernahm der Seekirchener Stefan Lainer. Kurz nach Wiedernapfiff klingelte es dann auch erneut: Aboubacar Camara netzte nach Stanglpass von Enrique Aguilar. Danach dauerte es bis zur 70. Minute, bis der klare Favorit erneut zum Jubeln abdrehen durfte: Yorbe Vertessen netzte gegen Elias Pitterka ein. Fünf Minuten danach kam auch Filip Matijasevic zum Einsatz – damit hat Röhl alle Kaderspieler eingesetzt.

Takumu Kawamura, Adam Daghim, Leo Morgalla, Maurits Kjaergaard, Dominik Schmid, Tim Drexler und Johannes Moser schauten von der Tribüne aus zu.

Testspiel: SV Seekirchen – Red Bull Salzburg 0:5 (0:3). Torfolge: 0:1 (10.) und 0:2 (34.) Konate, 0:3 (38.) Redzic, 0:4 (48.) Camara, 0:5 (70.) Vertessen. – Red Bull Salzburg (4-3-3): Zawieschitzky (46. Sarcevic); Veratschnig (46. Lainer), Chase (46. Boma), Mellberg (46. Zabransky), Krätzig (46. Omoregie); Kitano (46. Bischoff, 75. Matijasevic), Diabate (46. Sulzbacher), Diambou (46. Camara); Redzic (46. Aguilar), Konate (46. Vertessen), Baidoo (46. Diakite).

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