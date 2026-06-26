Tunnel-Crash forderte drei Leichtverletzte

Zu einem Verkehrsunfall kam es Freitagmittag im Schmittentunnel in Zell am See: Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Das Rote Kreuz sowie die Feuerwehren von Maishofen und Zell am See waren im Einsatz.
Der Unfall mit zwei beteiligten Autos passierte in den Mittagsstunden. Drei Insassen sind leicht verletzt. Eingeklemmt war laut Feuerwehr zum Glück niemand. Die Unfallopfer wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und die Floriani sicherten die Unfallstelle.
Die Aufräumarbeiten übernahmen die Feuerwehrkameraden aus Maishofen, weil die Zeller Einsatzkräfte schon wieder zum nächsten Einsatz, einer Ölspur im Kreisverkehr an der Umfahrung Schüttdorf, gerufen wurden. Der Schmittentunnel musste in beiden Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt werden.
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