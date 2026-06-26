Ex-Intendant Markus Hinterhäuser ist wieder da!

Der geschasste Ex-Intendant der Salzburger Festspiele bringt eine neue CD heraus – just unmittelbar vor Beginn der heurigen Festspiele. Präsentieren könnte er das Schumann-Album in exklusivem Rahmen abseits des Kulturfestivals, bei einem besonders exklusiven Event in der Mozartstadt.
Just zu Beginn der heurigen Festspielsaison – in der vorletzten Juliwoche – wird Ex-Intendant Markus Hinterhäuser wieder von sich hören lassen. Und zwar im wahrten Sinne des Wortes: Der 68-Jährige bringt genau am 24. Juli eine neue CD auf den Markt. „Zwielicht“ nennt sich das Schumann-Album, auf dem Hinterhäuser seine Künste als Pianist zum Besten gibt.
Karten für Klavierkonzerte sind noch verfügbar
Eine feierliche Präsentation im Rahmen der heurigen Festspiele wird ob der vorangegangenen Streitigkeiten und der Freistellung Hinterhäusers ins Wasser fallen. Fraglich auch, ob der Ex-Intendant die beiden geplanten Konzerte bei den Festspielen spielen wird. Noch kann man dafür jedenfalls Karten erwerben. Interims-Intendantin Karin Bergmann hatte sich mehrmals öffentlich für die Abhaltung der Klavierkonzerte ausgesprochen. Hinterhäuser soll dies als Affront aufgefasst haben, vernimmt man aus dessen Umfeld. Er denke nicht daran, die Bühne im Rahmen der Festspiele jemals wieder zu betreten.
Aber die Bühne bei den Festspielen ist ja nicht die einzige. Ein Kreis vermögender Förderinnen wird im Sommer einen Benefiz-Cocktail im Rosewood Schloss Fuschl zu Ehren des ehemaligen künstlerischen Leiters veranstalten. „Markus Hinterhäuser hat eine Dekade lang die Salzburger Festspiele maßgeblich geprägt und ihnen international allerhöchste Anerkennung verschafft. Dieses Lebenswerk wollen wir ihm zu Ehren mit einer äußerst hochkarätigen Gästeschar feiern“, sagt Unternehmerin Claudia Gugger-Bessinger, die die Organisation übernommen hat.
Natürlich erging auch eine herzliche Einladung an den Ex-Intendanten. Er könnte also vor der traumhaften Kulisse des Fuschlsees in die Öffentlichkeit zurückkehren. Oder vielmehr ein neues Kapitel seiner Karriere aufschlagen: als gefeierter Pianist im Rahmen seiner immer noch zahlreichen Unterstützer.
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