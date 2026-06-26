Ex-Intendant Markus Hinterhäuser ist wieder da!

Karten für Klavierkonzerte sind noch verfügbar

Eine feierliche Präsentation im Rahmen der heurigen Festspiele wird ob der vorangegangenen Streitigkeiten und der Freistellung Hinterhäusers ins Wasser fallen. Fraglich auch, ob der Ex-Intendant die beiden geplanten Konzerte bei den Festspielen spielen wird. Noch kann man dafür jedenfalls Karten erwerben. Interims-Intendantin Karin Bergmann hatte sich mehrmals öffentlich für die Abhaltung der Klavierkonzerte ausgesprochen. Hinterhäuser soll dies als Affront aufgefasst haben, vernimmt man aus dessen Umfeld. Er denke nicht daran, die Bühne im Rahmen der Festspiele jemals wieder zu betreten.