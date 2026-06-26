Fischgeruch wegen Goldalgen-Plage im Hintersee

Solche natürlichen Algenblüten dauern meist wenige Wochen. Die wichtigste Nachricht für Badegäste: Die Goldalgen bilden keine Giftstoffe wie mögliche Blaualgen. Laut Umweltmedizinerin besteht derzeit keine akute Gesundheitsgefahr. Vorsorglich wird aber empfohlen, Bereiche mit starker Algenansammlung beim Baden zu meiden. Ansonsten ist eine Abkühlung bei der derzeitigen Hitze jederzeit möglich.