Fischgeruch wegen Goldalgen-Plage im Hintersee

Der Hintersee schimmert gelblich, dazu riecht das Wasser fischartig. Jetzt liegt die Erklärung vor: Eine seltene Goldalgenblüte breitet sich aus. Giftstoffe wie bei Blaualgen bilden diese Algen nicht. In stark verfärbten Bereichen sollte dennoch niemand baden.
Gelbliches Wasser und fischartiger Geruch sorgen am Hintersee für Aufsehen. Nach Wasserproben des Landes ist klar: Im See entwickelt sich eine seltene Goldalgenblüte. Auslöser dürften der Starkregen Mitte Juni und die anschließenden stabilen, ungewöhnlich warmen Tage gewesen sein.
Solche natürlichen Algenblüten dauern meist wenige Wochen. Die wichtigste Nachricht für Badegäste: Die Goldalgen bilden keine Giftstoffe wie mögliche Blaualgen. Laut Umweltmedizinerin besteht derzeit keine akute Gesundheitsgefahr. Vorsorglich wird aber empfohlen, Bereiche mit starker Algenansammlung beim Baden zu meiden. Ansonsten ist eine Abkühlung bei der derzeitigen Hitze jederzeit möglich.
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