Erst als die Sonne ging, kamen die Leute zum Fest

Die Staatsbrücke verwandelte sich in eine belebte Kulinarikmeile, herumziehende Künstler zeigten ihr Können und die Stimmung der Besucher war am Höhepunkt. Viele wollten das Ende des ersten Festtages um 22 Uhr gar nicht wahrhaben. „Wir haben die Musik aus der Ferne gehört und sind neugierig geworden, was hier los ist“, erzählen Zoja und Izidor. Sie sind aus Slowenien und in Salzburg auf Urlaub.