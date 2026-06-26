M. Lienbacher rutscht mit 14 Millionen in Pleite

Fast 14 Millionen Euro Schulden, 244 Gläubiger und 87 Beschäftigte betroffen: Die M. Lienbacher GmbH aus Palting (OÖ) ist in ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung gerutscht. Die im Salzburger Nußdorf gegründete Firma will sich mit einer Quote von 20 Prozent retten...
Ein oberösterreichischer Großhändler für Beschläge und Kaminzubehör ist insolvent. Am Freitag wurde über die M. Lienbacher GmbH aus Palting ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das 1993 in Nußdorf (Salzburg) gegründete Unternehmen produziert und vertreibt hochwertige Beschläge, Kaminzubehör, Accessoires und Gartenartikel. Kunden sind vor allem Baumärkte und der Fachhandel.
Standorte gibt es in Palting und Leipzig. Betroffen sind 87 Dienstnehmer und 244 Gläubiger, die Passiva liegen bei rund 13,975 Millionen Euro. Laut Antrag belasteten ein neues Betriebsgebäude, Probleme bei einer Pulverbeschichtungsanlage, Umsatzeinbrüche nach der Coronazeit, Förderkürzungen in Deutschland und geänderte Zahlungsbedingungen eines wichtigen Lieferanten die Firma. Gläubiger sollen 20 Prozent binnen 24 Monaten erhalten.
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