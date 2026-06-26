M. Lienbacher rutscht mit 14 Millionen in Pleite

Standorte gibt es in Palting und Leipzig. Betroffen sind 87 Dienstnehmer und 244 Gläubiger, die Passiva liegen bei rund 13,975 Millionen Euro. Laut Antrag belasteten ein neues Betriebsgebäude, Probleme bei einer Pulverbeschichtungsanlage, Umsatzeinbrüche nach der Coronazeit, Förderkürzungen in Deutschland und geänderte Zahlungsbedingungen eines wichtigen Lieferanten die Firma. Gläubiger sollen 20 Prozent binnen 24 Monaten erhalten.