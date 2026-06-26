Ist das das Ende im Rot-Kreuz-Machtkampf?

Neustrukturierung der Geschäftsführung kommt

Man einigte sich eine unabhängige Kommission einzusetzen. Diese holte Meinungen von etlichen Mitarbeitern ein – und schlägt nun eine Umstrukturierung der Geschäftsführung vor. Präsident Aufmesser: „Das werden wir umsetzen, bis zu unserer nächsten Generalversammlung im Juni 2027

soll es eine neue Satzung geben.“ Aktuell sucht man ein neues Mitglied für die Geschäftsführung. Vollkommen klar ist allerdings: Sabine Tischler sitzt auch weiterhin fest im Sattel.