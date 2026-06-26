Sieben Feuerwehren bekämpften Großbrand

In Anthering in Salzburg stand Freitagabend ein Bauernhof in Brand! Es wurde Alarmstufe drei ausgelöst. Sechs Feuerwehren nahmen den Kampf gegen die Flammen auf. Weil das Wasser knapp war, wurde dann auch die Salzburger Berufsfeuerwehr alarmiert.
Der Alarm ging bei den Löschmannschaften gegen 19.30 Uhr ein. Die Feuerwehren Anthering, Bergheim, Nußdorf, Oberndorf, Seekirchen und Eugendorf rückten mit rund 70 Einsatzkräften an.
Weil das Löschwasser knapp war, half dann auch noch die Salzburger Berufsfeuerwehr mit einem Großlöschfahrzeug, das 16.000 Liter Wasser fasst.
Die Rauchwolke war auch während der Löscharbeiten schon von Weitem zu sehen. „Der Brand ist jetzt soweit unter Kontrolle. Wir sind noch dabei, Heu rauszubringen“, berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Lugstein nach 21 Uhr im Gespräch mit der „Krone“. Der Stall brannte komplett ab. Tiere waren nicht betroffen. Ein Nachbar-Gebäude konnte gerettet werden.
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