Sieben Feuerwehren bekämpften Großbrand

Die Rauchwolke war auch während der Löscharbeiten schon von Weitem zu sehen. „Der Brand ist jetzt soweit unter Kontrolle. Wir sind noch dabei, Heu rauszubringen“, berichtete Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Lugstein nach 21 Uhr im Gespräch mit der „Krone“. Der Stall brannte komplett ab. Tiere waren nicht betroffen. Ein Nachbar-Gebäude konnte gerettet werden.