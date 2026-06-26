Pilot stürzte beim Hantieren mit Gleitschirm ab

Schwere Verletzungen erlitt ein Paragleiter-Pilot am Donnerstagabend in Lofer bei einem ungewöhnlichen Unfall. Er war noch nicht einmal in der Luft unterwegs, als er ausrutschte und abstürzte.
Der 47-jährige Mann aus dem Bezirk Kitzbühel hantierte nahe der Schmidt-Zabierow-Hütte mit seinem Schirm, als er ins Rutschen geriet und knapp 100 Meter in den Abgrund stürzte.
Der Tiroler blieb nach dem Absturz in den Loferer Steinbergen schwer verletzt liegen. Er wurde vom Rettungshubschrauber Martin 6 mittels Tau geborgen und ins Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen.
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