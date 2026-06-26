Neues Elektro-Schiff nach Trapp-Familie benannt

Das neue Elektroschiff trat gerade erst, wie berichtet, eine lange Reise von einer deutschen Werft in den Pinzgau an und wurde in einer spektakulären Aktion zu Wasser gelassen. Die Schmittenhöhebahn knüpft damit an eine frühere Tradition an. 1907 wurde am Zeller See das erste E-Schiff Österreichs in Betrieb genommen. Moderne Technologie soll so mit regionaler Geschichte verbunden werden.





