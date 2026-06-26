ÖBB starten dreijährige Bauarbeiten an Brücke

Neben dem hohen Alter der aktuellen Brücke, sprechen die ÖBB auch von Einschränkungen für Züge beim Überqueren. Diese müssen dafür die Geschwindigkeit reduzieren. Nun wird die alte Konstruktion abgetragen und durch einen modernen Aufbau ersetzt. Die Arbeiten passieren schrittweise, es wird jeweils nur ein Gleis gesperrt. Das soll die Einschränkungen für Fahrgäste möglichst gering halten, so die ÖBB.