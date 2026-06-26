Früherer “SN“-Politikchef Andreas Koller gestorben

Koller hatte Politikwissenschaften und Publizistik studiert und mit dem Doktortitel abgeschlossen. Seine journalistische Laufbahn begann er bei der „Presse“, 1988 wechselte er zu den „SN“. Erst im Vorjahr hatte er die Leitung des Innenpolitik-Ressorts und die Position des stellvertretenden Chefredakteurs abgegeben. Häufig war er zudem Gast in Fernsehen und Radio. „Er hat sich immer für die Entwicklung der Medienbranche, die Ethik und die Qualitätsstandards in unserem Beruf eingesetzt, sei es im Presserat oder im Presseclub Concordia, wo er Präsident war“, schreibt Zauner.