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Vor Play-off-Einzug

Texaner hofft mit den Enten auf Historisches

Sport
26.06.2026 18:00
Camron Madden (li.) spielt schon seit ein paar Jahren in Salzburg.
Camron Madden (li.) spielt schon seit ein paar Jahren in Salzburg.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Historische Chance für die Salzburg Ducks: Mit einem Sieg gegen die Prague Black Panthers lösen die Mozartstädter erstmals das Ticket für die Play-offs der Austrian Football League. Großen Anteil am Höhenflug hat Running Back Camron Madden, der mit starken Laufwerten zu den Leistungsträgern der Liga zählt.

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Ein Spiel steht für die Salzburg Ducks im Grunddurchgang der Austrian Football League noch aus. Heute (16) empfangen die Enten die Prag Black Panthers. 

Das letzte Saisonspiel wird es für die Mozartstädter vermutlich aber nicht sein. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte stehen die Chancen auf den Einzug in die Play-offs sehr gut. Mit einem Erfolg gegen die Tschechen wäre das Ticket für die Wildcar-Runde fix gebucht. Bei einer Niederlage müsste Fehervar erst einmal gegen die Vienna Knights gewinnen, damit die Ungarn noch an den Ducks vorbeiziehen.

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Es wäre historisch, wenn wir es schaffen

Camron Madden

„Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren in Salzburg, es wäre historisch, wenn wir es schaffen“, erklärte Cameron Madden. Der einen großen Anteil daran hat, dass überhaupt noch die Möglichkeit besteht. Der Texaner hat mitunter die besten „Rushing“-Statistiken der Liga. Bisher lief er 515 Yards in 103 Versuchen, das macht im Durchschnitt fünf Yards pro Laufversuch. Dreimal fand der Running Back schon den Weg in die Endzone und das Wichtigste: Er steht in dieser Saison noch bei null Turnovers – hat den Ball also noch kein einziges Mal verloren. „Auf dem Papier sieht das natürlich gut aus, es fällt mir aber schwer mich so richtig darüber zu freuen, denn als Team haben wir bisher trotzdem nur zwei Siege geholt“, ist der US-Amerikaner bescheiden.

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Darum würde er sich auch gerne mit einem Sieg gegen die Tschechen vom Publikum verabschieden: „Es ist unser letztes Heimspiel, da wollen wir natürlich noch einmal glänzen. Prag ist eine gute Mannschaft, aber wenn wir gut spielen, können wir auch etwas Positives erreichen.“

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