Texaner hofft mit den Enten auf Historisches

„Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren in Salzburg, es wäre historisch, wenn wir es schaffen“, erklärte Cameron Madden. Der einen großen Anteil daran hat, dass überhaupt noch die Möglichkeit besteht. Der Texaner hat mitunter die besten „Rushing“-Statistiken der Liga. Bisher lief er 515 Yards in 103 Versuchen, das macht im Durchschnitt fünf Yards pro Laufversuch. Dreimal fand der Running Back schon den Weg in die Endzone und das Wichtigste: Er steht in dieser Saison noch bei null Turnovers – hat den Ball also noch kein einziges Mal verloren. „Auf dem Papier sieht das natürlich gut aus, es fällt mir aber schwer mich so richtig darüber zu freuen, denn als Team haben wir bisher trotzdem nur zwei Siege geholt“, ist der US-Amerikaner bescheiden.