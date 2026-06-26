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Geht um das Finale

Meister will Hitzeschlacht am roten Sand gewinnen

Salzburg: Sport-Nachrichten
26.06.2026 21:00
Salzburgs Nummer eins Lukas Neumayer.
Salzburgs Nummer eins Lukas Neumayer.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das STC Team Salzburg visiert den neuerlichen Finaleinzug der Tennis-Bundesliga an. Dafür braucht es bei der Hitzeschlacht im Volksgarten gegen Strassburg aber eine starke Leistung. Doch eine imposante Serie spricht für die Volksgärtner . . .

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Bis zu 36 Grad Celsius sind heute in der Stadt Salzburg angesagt. Eigentlich sind das nicht die Temperaturen, bei denen man sofort ans Tennisspielen denkt. Für das STC Team Salzburg gibt es aber keine Ausreden, gilt es im Halbfinale der Bundesliga gegen Strassburg trotz der Hitze die bestmögliche Leistung abzurufen. „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die angesagten hohen Temperaturen einen Einfluss haben können auf den Spieltag“, erklärt Salzburgs Nummer eins Lukas Neumayer, der schon im Doppel auf seinen Wimbledon-Betreuer Jürgen Melzer treffen könnte.

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Für einen erneuten Finaleinzug des amtierenden Meisters spricht dessen Siegesserie: Seit 10. Mai 2025, also zehn Spiele in Folge, haben die Volksgärtner nicht verloren. Dennoch betont STC-Kapitän Benni Emesz: „Wir sind nicht der Favorit, aber dafür kann man von uns vollen Einsatz erwarten!“ Und das trotz der Hitzeschlacht, bei der es für den Salzburger „noch mehr auf den Willen, den Teamgeist ankommt. Wir haben schon unzählige Male bewiesen, dass wir zusammenstehen.“

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