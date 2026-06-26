Meister will Hitzeschlacht am roten Sand gewinnen

Bis zu 36 Grad Celsius sind heute in der Stadt Salzburg angesagt. Eigentlich sind das nicht die Temperaturen, bei denen man sofort ans Tennisspielen denkt. Für das STC Team Salzburg gibt es aber keine Ausreden, gilt es im Halbfinale der Bundesliga gegen Strassburg trotz der Hitze die bestmögliche Leistung abzurufen. „Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die angesagten hohen Temperaturen einen Einfluss haben können auf den Spieltag“, erklärt Salzburgs Nummer eins Lukas Neumayer, der schon im Doppel auf seinen Wimbledon-Betreuer Jürgen Melzer treffen könnte.