Verletzter bei Frontalcrash nahe Nußdorf

Eine eingeklemmte Person wurde am Freitag bei einem Unfall auf der Lamprechtshausener Straße gemeldet. Glücklichweise konnte sich der Betroffene aber noch eigenständig vor Eintreffen der Rettungskräfte befreien.
Am Freitag wurden die Einsatzkräfte um kurz vor 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der Lamprechtshausener Straße (B156) alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die betroffene Person jedoch bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien können. Aus bislang ungeklärter Ursache waren zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.
Für die Dauer des Einsatzes musste die B156 vollständig für den Verkehr gesperrt werden.
Eine Person erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr unterstützte die Rettungskräfte bei der Versorgung der verletzten Person und übernahm im Anschluss die Aufräumarbeiten sowie die Wiederherstellung der Fahrbahn.
Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.
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