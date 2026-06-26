Salzburger Universität will Porsche-Villa kaufen

Uni will Sponsoren anlocken

In Salzburg werden Stimmen laut, die öffentliche Hand solle diese Gelegenheit nun nutzen. Stadt und Land winkten bereits ab, jetzt meldet sich Bernhard Fügenschuh, Rektor der Universität Salzburg, zu Wort: „Die Universität Salzburg möchte die jetzt vielleicht auf lange Zeit letztmalige Chance zum Kauf des Paschinger Schlössl ergreifen. Ziel ist es, diesen bedeutenden Ort europäischen Kulturerbes zu bewahren und der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, lässt er via Aussendung wissen. Man meine es ernst, wolle das Anwesen kaufen.