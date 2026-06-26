Salzburger Universität will Porsche-Villa kaufen

Auto-Milliardär Wolfgang Porsche will – wie berichtet – sein feudales Schlössl am Salzburger Kapuzinerberg für fast 13 Millionen Euro verkaufen. Einen Interessenten gibt es: Bernhard Fügenschuh, Rektor der Universität Salzburg, will sich das Gebäude für die Uni sichern ...
Das Schicksal der Stefan-Zweig-Villa auf dem Kapuzinerberg ist Stadtgespräch. Wer wird nach Wolfgang Porsche neuer Eigentümer? Der Auto-Magnat will das feudale Anwesen, das sogenannte Paschinger Schlössl, für 12,7 Millionen Euro verkaufen, die „Krone“ berichtete.
Uni will Sponsoren anlocken
In Salzburg werden Stimmen laut, die öffentliche Hand solle diese Gelegenheit nun nutzen. Stadt und Land winkten bereits ab, jetzt meldet sich Bernhard Fügenschuh, Rektor der Universität Salzburg, zu Wort: „Die Universität Salzburg möchte die jetzt vielleicht auf lange Zeit letztmalige Chance zum Kauf des Paschinger Schlössl ergreifen. Ziel ist es, diesen bedeutenden Ort europäischen Kulturerbes zu bewahren und der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, lässt er via Aussendung wissen. Man meine es ernst, wolle das Anwesen kaufen.
Laut Uni-Rektor habe es bereits Gespräche mit dem Bund hinsichtlich einer möglichen Zwischenfinanzierung des Vorhabens gegeben, auch Sponsoren möchte man ins Boot holen.
Stefan Zweigs Erbe soll erhalten werden
Warum das Ganze? „Das Paschinger Schlössl ist ein Ort, der eng mit dem Leben und Wirken Stefan Zweigs verbunden ist, und der einen wichtigen Teil der kulturellen Identität Salzburgs repräsentiert. Der Erhalt dieses Erbes und sein Sichtbarmachen für eine breite Öffentlichkeit stellen eine gesellschaftliche Verantwortung dar, der sich die Universität Salzburg verpflichtet fühlt“, betont Fügenschuh.
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