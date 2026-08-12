Notfall-Medikamente für Allergiker werden knapp

Sie schwirren über Obstkuchen, Eisbechern und Limonadengläsern, umkreisen Grillwürstel, Komposthaufen sowie Biotonnen mit Speiseresten und sind ständig auf der Suche nach Protein und Zucker als Nahrungsquelle: die Wespen. Jetzt im August erreichen die staatenbildenden Insekten ihren Höhepunkt. Auf mehrere tausend Tiere kann ein einziges Volk da schon mal anwachsen. Dass das Wespenaufkommen im heurigen Sommer besonders stark ist, liegt zum einen am milden Winter und dem warmen, trockenen Frühling, die den überwinternden Wespenköniginnen ideale Voraussetzungen für den Nestbau boten. Zum anderen sorgen die anhaltend hohen Temperaturen dafür, dass sich die Völker besonders gut entwickeln können.