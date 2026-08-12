Grabschmuck einfach entfernt: Angehörige empört

Zwischen blühenden Bäumen und gepflegten Urnengräbern sorgt eine Entscheidung der Pfarre in St. Florian (Oberösterreich) für Diskussionen. Persönliche Andenken wie selbst gebastelte Engel, Herzen oder bemalte Steine wurden von den Grabplatten entfernt. Während die Verantwortlichen auf Regeln und eine pflegeleichte Gestaltung verweisen, fühlen sich viele Angehörige in ihrer Trauerarbeit verletzt.