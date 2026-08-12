Ofner in Cincinnati bereits in Quali ausgeschieden

Sebastian Ofner ist auch beim zweiten ATP-Masters-1000-Turnier in Nordamerika in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Österreichs Nummer eins musste sich am Dienstag (Ortszeit) beim Hartplatz-Tennisturnier in Cincinnati dem Argentinier Marco Trungelliti mit 4:6,6:4,7:6(4) geschlagen geben. Nach den Erstrunden-Niederlagen in Bastad und Kitzbühel sowie dem frühen Quali-Aus in Montreal war es für den 30-jährigen Steirer die vierte Niederlage in Folge.