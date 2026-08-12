Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vierte Pleite in Folge

Ofner in Cincinnati bereits in Quali ausgeschieden

Tennis
12.08.2026 09:32
Sebastian Ofner
Sebastian Ofner(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sebastian Ofner ist auch beim zweiten ATP-Masters-1000-Turnier in Nordamerika in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Österreichs Nummer eins musste sich am Dienstag (Ortszeit) beim Hartplatz-Tennisturnier in Cincinnati dem Argentinier Marco Trungelliti mit 4:6,6:4,7:6(4) geschlagen geben. Nach den Erstrunden-Niederlagen in Bastad und Kitzbühel sowie dem frühen Quali-Aus in Montreal war es für den 30-jährigen Steirer die vierte Niederlage in Folge.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ofner schlug beim Stand von 5:3 im dritten Satz auf das Match auf, gab sein Service aber zu null ab. Im Tiebreak unterliefen der Nummer 126 der ATP-Weltrangliste drei unerzwungene Fehler, nach 3:2-Führung machte er nur noch einen Punkt.

Lesen Sie auch:
Sinja Kraus
In Cincinnati
Kraus gegen Bassols souverän in der nächsten Runde
11.08.2026

Beim Frauenturnier in Cincinnati (WTA 1000) sind am Mittwoch zwei Österreicherinnen in der zweiten Qualifikationsrunde im Einsatz. Die in der Qualifikation topgesetzte Lilli Tagger spielt gegen die US-Amerikanerin Robin Montgomery (2. Match nach 16 Uhr) um einen Platz im Hauptbewerb, Sinja Kraus (4) ab 17.30 Uhr gegen Claire Liu (USA-23). Anastasia Potapova hat im Hauptbewerb in der ersten Runde ein Freilos.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
12.08.2026 09:32
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
112.256 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
100.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.081 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1731 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1359 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1059 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf