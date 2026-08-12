Ofner in Cincinnati bereits in Quali ausgeschieden

Sebastian Ofner ist auch beim zweiten ATP-Masters-1000-Turnier in Nordamerika in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Österreichs Nummer eins musste sich am Dienstag (Ortszeit) beim Hartplatz-Tennisturnier in Cincinnati dem Argentinier Marco Trungelliti mit 4:6,6:4,7:6(4) geschlagen geben. Nach den Erstrunden-Niederlagen in Bastad und Kitzbühel sowie dem frühen Quali-Aus in Montreal war es für den 30-jährigen Steirer die vierte Niederlage in Folge.
Ofner schlug beim Stand von 5:3 im dritten Satz auf das Match auf, gab sein Service aber zu null ab. Im Tiebreak unterliefen der Nummer 126 der ATP-Weltrangliste drei unerzwungene Fehler, nach 3:2-Führung machte er nur noch einen Punkt.
Beim Frauenturnier in Cincinnati (WTA 1000) sind am Mittwoch zwei Österreicherinnen in der zweiten Qualifikationsrunde im Einsatz. Die in der Qualifikation topgesetzte Lilli Tagger spielt gegen die US-Amerikanerin Robin Montgomery (2. Match nach 16 Uhr) um einen Platz im Hauptbewerb, Sinja Kraus (4) ab 17.30 Uhr gegen Claire Liu (USA-23). Anastasia Potapova hat im Hauptbewerb in der ersten Runde ein Freilos.
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