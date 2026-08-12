Open Air kämpft nach Drohung um seine Zukunft

Viel positives Feedback

„Wir erfahren aber auch unheimlich Positives. Einige Künstler haben auf ihre Gagen verzichtet und es haben sich viele Menschen gemeldet, die helfen wollen“, so Gattermaier. Deshalb hat man sich nun entschlossen, eine Crowdfunding-Aktion zu starten, wie der Verein in den sozialen Medien ankündigte. „Auch hier war das Feedback schon sehr großartig“, freut sich Gattermaier über den Zuspruch. Und dennoch bleibt die Frage nach der Zukunft. „Natürlich stellt man sich die. Da haben viele Freiwillige viel Zeit und Herzblut investiert. Vier Wochen lang wurde das Festivalgelände aufgebaut. Und dann macht ein Droher alles kaputt“, so Gattermaier.