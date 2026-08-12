Kind stirbt bei Angriff auf russische Hafenstadt

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Hafenstadt Noworossijsk am Schwarzen Meer ist Behördenangaben zufolge in der Nacht zum Mittwoch ein acht Jahre altes Kind getötet worden.
Zwei weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Bürgermeister Andrej Krawtschenko auf Telegram mit. Zudem seien vier Unternehmen und mehr als zwei Dutzend Wohngebäude beschädigt worden.
Weniamin Kondratjew, der Gouverneur der südrussischen Region Krasnodar, in der Noworossijsk liegt, erklärte auf Telegram, bei den Angriffen in der Region seien eine weitere Person getötet und mehrere weitere verletzt worden.
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht 502 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Betroffen gewesen seien mehrere russische Regionen. Wie viele der gegnerischen Drohnen entdeckt wurden oder ihr Ziel getroffen haben, teilte Russland nicht mit.
US-Regierung alarmiert wegen Auswirkungen auf Ölmärkte
Die Ukraine stellte einem Medienbericht zufolge auf Bitten der USA ihre Angriffe auf Öltanker ein, die den Schwarzmeerhafen Noworossijsk nutzen. Ende Juli habe US-Vizepräsident JD Vance die Regierung in Kiew darum gebeten, berichtete die „Financial Times“ unter Berufung auf Regierungskreise in Kiew. Die US-Regierung sei alarmiert gewesen, dass die Ukraine durch den Beschuss die Ölmärkte weiter destabilisiere und US-Firmen schädige.
Die Angriffe hatten Tankern gegolten, die über ein Terminal des Caspian Pipeline Consortiums (CPC) im Hafen Noworossijsk Rohöl aus Kasachstan an Bord nehmen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht bestätigen.
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