Kind stirbt bei Angriff auf russische Hafenstadt

US-Regierung alarmiert wegen Auswirkungen auf Ölmärkte

Die Ukraine stellte einem Medienbericht zufolge auf Bitten der USA ihre Angriffe auf Öltanker ein, die den Schwarzmeerhafen Noworossijsk nutzen. Ende Juli habe US-Vizepräsident JD Vance die Regierung in Kiew darum gebeten, berichtete die „Financial Times“ unter Berufung auf Regierungskreise in Kiew. Die US-Regierung sei alarmiert gewesen, dass die Ukraine durch den Beschuss die Ölmärkte weiter destabilisiere und US-Firmen schädige.