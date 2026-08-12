Rocker Rod Stewart musste sich Herz-OP unterziehen

Er wolle „den Ärzten, dem Pflegepersonal und allen danken, die sich so rührend um mich gekümmert haben“, fuhr der Sänger fort. Und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten: „Ich bin zutiefst enttäuscht, diese Shows zu verpassen, und es tut mir leid, meine Fans zu enttäuschen, aber ich freue mich darauf, bald wieder auf der Bühne zu stehen.“