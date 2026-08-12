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Legt Pause ein

Rocker Rod Stewart musste sich Herz-OP unterziehen

Society International
12.08.2026 09:14
Rod Stewart musste sich einen Stent am Herzen einsetzen lassen. Nun will sich der Sänger auf ...
Rod Stewart musste sich einen Stent am Herzen einsetzen lassen. Nun will sich der Sänger auf seine Genesung konzentrieren.(Bild: EPA/Torben Christensen)
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Von krone.at

Nach einer Konzertabsage in Cincinnati hat Rod Stewart seine laufende Welttournee nun vorübergehend unterbrochen. Wie nun bekannt gegeben wurde, hatte der Rockstar einen Eingriff am Herzen.

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Einen Tag nach der Konzertabsage informierte Stewarts Management seine Fans darüber, wie es dem Sänger geht. Und enthüllte: Der 81-Jährige musste sich einer minimal-inversiven, kathetergestützten Prozedur zum Einsetzen eines Stents unterziehen. Nun habe die Genesung für den Rocker oberste Priorität.

„Rod geht es sehr gut“
„Nach einer weiteren medizinischen Untersuchung hat Sir Rod Stewart erfolgreich einen routinemäßigen Eingriff zur Einsetzung eines Koronarstents überstanden“, hieß es in dem Statement. Und weiter: „Die Ärzte sind mit seinem Genesungsverlauf zufrieden, und Rod geht es sehr gut. Er ist bereits zu seinen normalen täglichen Aktivitäten zurückgekehrt.“

Auf Instagram informierten Rod Stewart und sein Management über den Gesundheitszustand des Sängers:

Trotz der guten Nachrichten gibt es für die Fans einen Wermutstropfen: „Auf Anraten seiner Ärzte wird er sich nun vier Wochen erholen und seine volle Fitness wiedererlangen, bevor er auf die Bühne zurückkehrt. Leider bedeutet dies, dass er seine aktuellen Tourtermine nicht wie geplant fortsetzen kann.“ 

„Zutiefst enttäuscht“
Auch Rod Stewart selbst wandte sich an seine Fans. „Ich fühle mich bereits besser und bin auf dem Weg der Besserung“, erklärte er auf Instagram.

Er wolle „den Ärzten, dem Pflegepersonal und allen danken, die sich so rührend um mich gekümmert haben“, fuhr der Sänger fort. Und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten: „Ich bin zutiefst enttäuscht, diese Shows zu verpassen, und es tut mir leid, meine Fans zu enttäuschen, aber ich freue mich darauf, bald wieder auf der Bühne zu stehen.“

Konzert in Ohio abgesagt
Anfang der Woche musste Stewart das Konzert in Ohio wegen gesundheitlicher Gründe kurzfristig absagen. Der Grund sei ein „unvorhergesehener aber kleiner medizinischen Eingriff“ gewesen, teilte die Veranstaltungsstätte Riverbend Music Center am Tag des geplanten Konzerts mit. 

In dieser Woche standen im Rahmen seiner laufenden „One Last Time“-Tournee weitere Konzerte in den USA an. Laut der Tourdaten sind bis Mitte September Auftritte in den USA und in Mexiko geplant.

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Rod Stewart (81) befindet sich gerade auf seiner „One Last Time“-Tournee in den USA und Mexiko.
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