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Von den USA gesucht:

Iranischer Hacker in Montenegro festgenommen

Digital
26.06.2026 14:20
Der Hacker soll für die iranischen Revolutionsgarden tätig gewesen sein.
Der Hacker soll für die iranischen Revolutionsgarden tätig gewesen sein.(Bild: mirsad - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein von den USA gesuchter mutmaßlicher Internet-Betrüger, der für die iranischen Revolutionsgarden tätig gewesen sein soll, ist in Montenegro festgenommen worden. Beamte einer Zielfahndungsgruppe nahmen den 39-jährigen Mann mit iranischer und türkischer Staatsbürgerschaft aufgrund eines Haftbefehls des amerikanischen FBI in der Küstenstadt Kotor in Gewahrsam, wie das montenegrinische Innenministerium mitteilte.

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Der Mann soll im Auftrag eines iranischen Unternehmens seit 2013 massive Hackerangriffe auf die Infrastruktur von über 150 Universitäten in den USA durchgeführt haben. Dabei soll er einen Schaden von schätzungsweise 3,4 Milliarden US-Dollar (3 Milliarden Euro) verursacht haben.

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Die gestohlenen Daten sollen den iranischen Revolutionsgarden, iranischen Universitäten und anderen Nutznießern in dem zuletzt von den USA angegriffenen Land zugutegekommen sein. Die Behörden leiteten die nötigen Schritte ein, um den mutmaßlichen Cyber-Kriminellen an die USA auszuliefern, hieß es in der Mitteilung weiter.

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