Iranischer Hacker in Montenegro festgenommen

Ein von den USA gesuchter mutmaßlicher Internet-Betrüger, der für die iranischen Revolutionsgarden tätig gewesen sein soll, ist in Montenegro festgenommen worden. Beamte einer Zielfahndungsgruppe nahmen den 39-jährigen Mann mit iranischer und türkischer Staatsbürgerschaft aufgrund eines Haftbefehls des amerikanischen FBI in der Küstenstadt Kotor in Gewahrsam, wie das montenegrinische Innenministerium mitteilte.
Der Mann soll im Auftrag eines iranischen Unternehmens seit 2013 massive Hackerangriffe auf die Infrastruktur von über 150 Universitäten in den USA durchgeführt haben. Dabei soll er einen Schaden von schätzungsweise 3,4 Milliarden US-Dollar (3 Milliarden Euro) verursacht haben.
Die gestohlenen Daten sollen den iranischen Revolutionsgarden, iranischen Universitäten und anderen Nutznießern in dem zuletzt von den USA angegriffenen Land zugutegekommen sein. Die Behörden leiteten die nötigen Schritte ein, um den mutmaßlichen Cyber-Kriminellen an die USA auszuliefern, hieß es in der Mitteilung weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.