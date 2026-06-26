Iranischer Hacker in Montenegro festgenommen

Ein von den USA gesuchter mutmaßlicher Internet-Betrüger, der für die iranischen Revolutionsgarden tätig gewesen sein soll, ist in Montenegro festgenommen worden. Beamte einer Zielfahndungsgruppe nahmen den 39-jährigen Mann mit iranischer und türkischer Staatsbürgerschaft aufgrund eines Haftbefehls des amerikanischen FBI in der Küstenstadt Kotor in Gewahrsam, wie das montenegrinische Innenministerium mitteilte.