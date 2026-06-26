William ist Milliardär & bekommt Miete von Charles

Der britische Prinz William ist nun offiziell Milliardär und auf dem Papier sogar reicher als sein eigener Vater, König Charles III.! Das zeigen britischen Medien zufolge die jetzt veröffentlichten Finanz- und Steuerunterlagen sehr deutlich.
Der Grund für Williams prall gefülltes Konto trägt einen edlen Namen: das Herzogtum Cornwall. Dieses gigantische Imperium aus Ländereien, Luxus-Immobilien und Investments wanderte mit Charles‘ Thronbesteigung direkt in Williams Hände. Wert des Ganzen: unglaubliche 1,2 Milliarden Pfund (rund 1,39 Milliarden Euro)!
William zieht am König vorbei
Allein im letzten Jahr spülte dieser royale Jackpot dem Prince of Wales ein privates Einkommen von 21,6 Millionen Pfund (rund 25 Millionen Euro) in die Kasse. Da verblasst selbst der König: Das Privatvermögen von Charles wird „nur“ auf rund 640 Millionen Pfund geschätzt. Obwohl auch er mit seinem Herzogtum Lancaster Millionen scheffelt, zieht William finanziell gnadenlos an ihm vorbei und kassiert sogar Miete von seinem Papa!
Kein Scherz! Seit König Charles III. den Thron bestiegen hat, gehört das Anwesen Highgrove nämlich offiziell William als Herzog von Cornwall. Damit der König seinen geliebten Rückzugsort weiter nutzen kann, zahlt er seinem Sohn rund 800.000 Euro im Jahr Miete.
Abgaben auf freiwilliger Basis
Doch wer so viel einnimmt, zahlt auch ordentlich Abgaben – zumindest auf freiwilliger Basis! Denn gesetzlich verpflichtet sind die Royals dazu eigentlich nicht. Trotzdem floss reichlich Geld ans Finanzamt: König Charles überwies spektakuläre 12,9 Millionen Pfund Steuern und katapultierte sich damit direkt in die Top 100 der britischen Spitzensteuerzahler. Sohn William steuerte für seine Mega-Einnahmen immerhin 7,76 Millionen Pfund für den Staatshaushalt bei.
Gefängnis-Mieteinnahmen werden gespendet
Ebenfalls mit dem Finanzbericht wurde öffentlich gemacht, dass William ab sofort auf die umstrittenen Mieteinnahmen des berüchtigten Dartmoor-Gefängnisses verzichtet. Die jährlichen 1,5 Millionen Pfund spendet er lieber an lokale Gemeinden. Ein geschickter Schachzug, um die Wogen zu glätten – denn eins ist klar: Bei diesen royalen Reichtümern geraten die Untertanen mächtig ins Staunen!
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