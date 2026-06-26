Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Unterlagen zeigen

William ist Milliardär & bekommt Miete von Charles

Royals
26.06.2026 17:00
Prinz William ist offiziell reicher als sein Vater König Charles. Das zeigen jetzt neu ...
Prinz William ist offiziell reicher als sein Vater König Charles. Das zeigen jetzt neu veröffentlichte Finanz- und Steuerunterlagen.(Bild: EPA/ANDY RAIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der britische Prinz William ist nun offiziell Milliardär und auf dem Papier sogar reicher als sein eigener Vater, König Charles III.!  Das zeigen britischen Medien zufolge die jetzt veröffentlichten Finanz- und Steuerunterlagen sehr deutlich. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Grund für Williams prall gefülltes Konto trägt einen edlen Namen: das Herzogtum Cornwall. Dieses gigantische Imperium aus Ländereien, Luxus-Immobilien und Investments wanderte mit Charles‘ Thronbesteigung direkt in Williams Hände. Wert des Ganzen: unglaubliche 1,2 Milliarden Pfund (rund  1,39 Milliarden Euro)!

William zieht am König vorbei
Allein im letzten Jahr spülte dieser royale Jackpot dem Prince of Wales ein privates Einkommen von 21,6 Millionen Pfund (rund 25 Millionen Euro) in die Kasse. Da verblasst selbst der König: Das Privatvermögen von Charles wird „nur“ auf rund 640 Millionen Pfund geschätzt. Obwohl auch er mit seinem Herzogtum Lancaster Millionen scheffelt, zieht William finanziell gnadenlos an ihm vorbei und kassiert sogar Miete von seinem Papa!

Neue Zahlen enthüllt: William überholt Charles beim Vermögen.
Neue Zahlen enthüllt: William überholt Charles beim Vermögen.(Bild: AFP/ANDREW MATTHEWS)

Kein Scherz! Seit König Charles III. den Thron bestiegen hat, gehört das Anwesen Highgrove nämlich offiziell William als Herzog von Cornwall. Damit der König seinen geliebten Rückzugsort weiter nutzen kann, zahlt er seinem Sohn rund 800.000 Euro im Jahr Miete.

Abgaben auf freiwilliger Basis
Doch wer so viel einnimmt, zahlt auch ordentlich Abgaben – zumindest auf freiwilliger Basis! Denn gesetzlich verpflichtet sind die Royals dazu eigentlich nicht. Trotzdem floss reichlich Geld ans Finanzamt: König Charles überwies spektakuläre 12,9 Millionen Pfund Steuern und katapultierte sich damit direkt in die Top 100 der britischen Spitzensteuerzahler. Sohn William steuerte für seine Mega-Einnahmen immerhin 7,76 Millionen Pfund für den Staatshaushalt bei.

Lesen Sie auch:
König Charles will den Buckingham-Palast künftig nur noch für offizielle Anlässe nutzen – als ...
Royaler Paukenschlag
Charles verweigert Einzug in den Buckingham-Palast
26.06.2026

Gefängnis-Mieteinnahmen werden gespendet
Ebenfalls mit dem Finanzbericht wurde öffentlich gemacht, dass William ab sofort auf die umstrittenen Mieteinnahmen des berüchtigten Dartmoor-Gefängnisses verzichtet. Die jährlichen 1,5 Millionen Pfund spendet er lieber an lokale Gemeinden. Ein geschickter Schachzug, um die Wogen zu glätten – denn eins ist klar: Bei diesen royalen Reichtümern geraten die Untertanen mächtig ins Staunen!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
26.06.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.868 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
119.071 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
114.783 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1294 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
1008 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
984 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Mehr Royals
Neue Unterlagen zeigen
William ist Milliardär & bekommt Miete von Charles
Königshaus gratuliert
Prinzessin Alexia feiert ihren 21. Geburtstag
Royaler Paukenschlag
Charles verweigert Einzug in den Buckingham-Palast
Bruthitze im Palast!
König Charles hat jetzt seinen Ventilator-Mann!
Heimliche Stilikone
Wie Sophie gerade in Sandalen und Kleid überzeugt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf