William ist Milliardär & bekommt Miete von Charles

William zieht am König vorbei

Allein im letzten Jahr spülte dieser royale Jackpot dem Prince of Wales ein privates Einkommen von 21,6 Millionen Pfund (rund 25 Millionen Euro) in die Kasse. Da verblasst selbst der König: Das Privatvermögen von Charles wird „nur“ auf rund 640 Millionen Pfund geschätzt. Obwohl auch er mit seinem Herzogtum Lancaster Millionen scheffelt, zieht William finanziell gnadenlos an ihm vorbei und kassiert sogar Miete von seinem Papa!