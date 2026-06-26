„Du bist tot“-Drohung in Politiker-Auto gekratzt

Ortschef will vermitteln

Sowohl von dem Vorfall direkt nach der Sitzung, als auch von der Drohung im Autolack hatte Bürgermeister Florian Pfaffelmaier am Freitagvormittag bereits erfahren. „Diese Eskalation ins persönliche Umfeld ist ein Wahnsinn. Sowas hat in der Politik nichts verloren“, betont der ÖVP-Ortschef. Er will das Thema bei den nächsten Fraktionsgesprächen ansprechen und in der Causa vermitteln.