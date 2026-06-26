Trümmer fielen hinab
Kleinflugzeug stürzt in Pekings höchstes Hochhaus
Dramatischer Vorfall in Chinas Hauptstadt Peking: Ein Kleinflugzeug ist am Freitagnachmittag in das höchste Gebäude der Metropole gestürzt. Nach dem Unfall stürzten Trümmerteile das 528 Meter hohe Hochhaus hinunter.
In sozialen Medien wurden Videos gezeigt, die Trümmerteile zeigen, die vom riesigen Citic Tower hinabrieseln. Ein CNN-Journalist berichtete, dass Menschen aus dem Wolkenkratzer evakuiert worden waren. Das Hochhaus hat 109 Stockwerke.
Nach dem Vorfall war ein Großaufgebot von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften vor Ort. Bei dem betroffenen Leichtflugzeug soll es sich um eine Sunward SA 60L Aurora handeln – ein chinesisches Fabrikat.
Die Flugroute, die auf der Plattform Flightradar24 ersichtlich ist, wird vom Sender CNN als „stark abweichend“ beschrieben. Der Crash dürfte allerdings keinen allzu großen Schaden verursacht haben: Auf Bildern ist ein verhältnismäßig kleines Loch an der Fassade zu sehen.
Seit dem 1. Mai hat es Peking geschafft, weitgehend frei von Drohnen zu sein. Stadtbewohner dürfen innerhalb des Stadtgebiets ohne staatliche Genehmigung weder Drohnen kaufen, mieten noch fliegen.
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