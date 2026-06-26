Hackler stahl Skulptur aus Wiener Milliardärsvilla

„Ich glaube ihnen tatsächlich, dass sie nicht wussten, dass das Flugzeug mehr als 5000 Euro wert ist“, begründet Herr Rat. Damit handelt es sich strafrechtlich um einen einfachen Diebstahl. Der nach einem Jahr aber verjähre, merkt der Staatsanwalt richtig an. Der Tatzeitraum war zwischen Mitte Mai und Anfang Juni 2025, und der Abschlussbericht der Kriminalpolizei ist mit 18. Mai 2026 datiert. „Wir sind im Zweifel nicht in der Einjahresfrist. Wenn wir uns nicht sicher sind, bleibt uns nichts anderes übrig“, fasst es der Richter zusammen.