Rote Doppelspitze will Gesetz gegen Extremismus

„Lückenloses Gesetz“ als Lehre und Forderung

Unterstützung kam dafür von mehreren Parteien auf Bundes- und Landesebene. Und sie kommt jetzt abermals von der SPÖ. Der steirische Landesparteichef Max Lercher fordert gegenüber der „Krone“ ein neues Extremismusgesetz. Auch um in Fällen wie diesem mehr Handhabe zu haben. Laut Lercher brauche es ein „umfassendes, lückenloses Bundesgesetz“ gegen jede Form von Extremismus. Sei es der „erschreckende Vormarsch rechtsextremer Umtriebe“ oder die Bedrohung durch islamistischen Extremismus, wie eben im Fall des Grazer „Terror-Syrers“.