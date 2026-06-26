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AT&S: Nach Mega-Höhenflug folgt jetzt kalte Dusche

Wirtschaft
26.06.2026 17:30
Der Kurs des Leiterplattenherstellers ist diese Woche überraschend gesunken.
Der Kurs des Leiterplattenherstellers ist diese Woche überraschend gesunken.(Bild: m.mphoto - stock.adobe.com)
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Von Lisa Marie Wögerbauer

Nach dem spektakulären Höhenflug folgte in dieser Woche die Ernüchterung. Gewinnmitnahmen drückten den Kurs der AT&S-Aktie nach unten – trotzdem zählt der steirische Technologiekonzern weiterhin zu den größten Börsengewinnern des Jahres.

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Nach der Rallye der vergangenen Monate durch den Boom rund um künstliche Intelligenz geriet Überflieger AT&S diese Woche unter Druck. Die Aktie des steirischen Leiterplatten- und Substratherstellers AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik) zählte diese Woche zu den größten Verlierern an der Wiener Börse und rutschte bis Freitag knapp 19 Prozent tiefer.

Nervosität um KI-Boom
In Asien nahmen Investoren Gewinne wegen neu aufgeflammter Sorgen vor hohen Bewertungen bei KI-Aktien mit, was sich in Wien auch bei den AT&S-Papieren niederschlug. Der steirische Konzern hatte seit der Nominierung von CEO Michael Mertin (Bild) im Februar des Vorjahres beeindruckende Zahlen hingelegt und den Kurs verzehnfacht. Das Unternehmen mit Sitz in Leoben zählt zu den weltweit führenden Herstellern von High-End-Leiterplatten und IC-Substraten, die unter anderem in KI-Rechenzentren, Hochleistungsprozessoren und der Automobilindustrie zum Einsatz kommen.

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CEO Michael Mertin hatte den Kurswechsel des Unternehmens mit einem strikten Sparprogramm, einem schlankeren Vorstand, einem besseren Marktumfeld, weniger Abhängigkeit von einzelnen Kunden und dem Fokus auf KI-Anwendungen vorangetrieben. Trotz der aktuellen Kurskorrektur bleibt die Aktie im Jahresvergleich weiterhin einer der größten Gewinner an der Wiener Börse. Die jüngsten Verluste zeigen jedoch, dass es auch bei einer solch außergewöhnlichen Rally – wenn auch nur kurzfristige – Rückschläge durch Gewinnmitnahmen geben kann.

Am Freitag feiert der Konzern das 50-Jahre-Jubiläum seines Werks in der Südoststeiermark. Dort hat AT&S in Fehring einen der zwei Standorte in Österreich.

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