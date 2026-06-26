AT&S: Nach Mega-Höhenflug folgt jetzt kalte Dusche

Nervosität um KI-Boom

In Asien nahmen Investoren Gewinne wegen neu aufgeflammter Sorgen vor hohen Bewertungen bei KI-Aktien mit, was sich in Wien auch bei den AT&S-Papieren niederschlug. Der steirische Konzern hatte seit der Nominierung von CEO Michael Mertin (Bild) im Februar des Vorjahres beeindruckende Zahlen hingelegt und den Kurs verzehnfacht. Das Unternehmen mit Sitz in Leoben zählt zu den weltweit führenden Herstellern von High-End-Leiterplatten und IC-Substraten, die unter anderem in KI-Rechenzentren, Hochleistungsprozessoren und der Automobilindustrie zum Einsatz kommen.