Evelyn Burdecki packt über Dating-Pleiten aus

Evelyn Burdecki hat eigenen Worten zufolge schon einige Körbe von Männern bekommen. „Man denkt sich ja immer bei mir: Ach, die Evelyn, die hat schon reichlich ihre Dates“, sagte die 37-Jährige der Zeitschrift „Bunte“. „Das stimmt aber nicht.“
„Ich habe auch Probleme mit meinen Dates. Ich habe total oft auch Männer, die keine Lust haben, mit mir aufs Date zu gehen“, plauderte Burdecki weiter aus. „Ich habe jetzt auch bestimmt schon mindestens 15 Abfuhren erhalten.“
In diesen Fällen denke sie sich dann einfach, dass der Mann „nicht der Richtige“ sei, erzählte die Ex-Dschungelkönigin.
Burdecki will keinen „perfekten Mann“
Die Reality-Darstellerin sagte in dem Interview, dass sie keinen „perfekten Mann“ wolle, weil diese „für mich total langweilig“ seien.
„Perfekte Männer sind für mich nicht abenteuerlustig und perfekte Männer sind sehr eitel“, sagte Burdecki. „Weil die immer perfekt sein wollen und das macht dann gar keine Lust.“
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