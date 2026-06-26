Stuttgart 21: Neuer Aufschub für Desaster-Projekt

Eine neue Verschiebung, eine neue Milliarden-Rechnung: Der Stuttgarter Hauptbahnhof wird durch eine weitere Verzögerung um drei Milliarden Euro teurer. Die Gesamtkosten dürften nun auf 14,5 Milliarden Euro hinauslaufen, erklärte die Deutsche Bahn (DB) am Freitag infolge einer Untersuchung der Konzernrevision. „Der Bericht zeigt gravierende Defizite in Planung, Steuerung und Risikomanagement.“ Das bisherige Prozessmanagement habe nicht ausgereicht, um ein solch komplexes Großprojekt sicher zu steuern.