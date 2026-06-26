Dieb tischte „haarsträubende Geschichte“ auf

Ein Nordburgenländer knackte einen Tresor, „borgte“ ein Auto aus, versteckte sich vor der Polizei in einem Gebüsch und trug dabei Verletzungen im Gesicht davon. Der 30-Jährige gab an, dass ihm maskierte Einbrecher mit einem Messer Schnittwunden zugefügt hätten.
Nachdem er von seiner Freundin den Laufpass bekommen hatte, quartierte sich der Nordburgenländer bei einem Bekannten ein, der eine Kfz-Werkstatt betreibt. Am 28. April hatte der 30-Jährige, den keine Geldnöte plagen, sturmfreie Bude.
Irrationales Verhalten
„Ich war psychisch nicht stabil, hatte drei Tage nicht geschlafen und weiß auch nicht, was da plötzlich in mich gefahren ist.“ Sein Anwalt spricht beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt von einem irrationalen Verhalten, „das schließlich zu dieser haarsträubenden Geschichte geführt hat“.
Und diese Geschichte, erzählt im Stakkato, geht so:
Lieber Alkohol, statt Zeugenaussage
Der Angeklagte knackt den Möbeltresor mit einem Schraubenzieher und einer Zange. Entnimmt 12.320 Euro – 17.000 waren drin. Geht zum Mercedes. Montiert ungarische Überstellungskennzeichen, die dort herumlagen. Fährt nach Siegendorf. Parkt das Auto. Sieht einen Streifenwagen, der zufällig vorbeikommt. Flüchtet in ein Gebüsch. Zieht sich dabei Verletzungen im Gesicht zu. Der Bekannte ruft an, dass Einbrecher im Haus waren und will wissen, ob er etwas bemerkt hätte. Er spricht am Handy von maskierten Dieben, die ihm Schnittwunden zugefügt hätten. Die Polizisten vor Ort wollen ihn als Zeugen hören. Im Taxi dorthin leert er eine Flasche Wodka, damit er nicht aussagen muss.
Es war mir halt unangenehm, die Wahrheit zu sagen.
Der Angeklagte beim Prozess
Die Tinte war zu früh trocken
Zwei Tage später gesteht er dem Bekannten, dass er wisse, wo das Geld sei. Verbunden mit der Bitte, die Anzeige zurückzuziehen. Trotzdem bleibt er danach bei der Einvernahme auf der Polizei bei der Version mit den maskierten Männern. Er unterschreibt das Protokoll. Sekunden später ruft der Bekannte in der Wachstube an – der Schwindel fliegt auf, und er gesteht die Tat. Zu spät. Die Tinte ist schon trocken. Falsche Beweisaussage! „Es war mir halt unangenehm, die Wahrheit zu sagen“, meint er beim Prozess.
14 Monate unbedingte Haft für „keinen Schaden“
Die 12.320 Euro und der Mercedes sind längst rückerstattet. „Mir ist kein Schaden entstanden“, berichtet der Bekannte vor Gericht. „Leid tut mir nur, dass er mein Vertrauen missbraucht hat, warum auch immer.“ Die Entschuldigung wird angenommen.
Nicht zuletzt wegen dreier einschlägiger Vorstrafen inklusive bereits verspürtem Haftübel fasst der 30-Jährige 14 Monate unbedingt aus. Er akzeptiert, die Staatsanwältin gibt keine Erklärung ab. Daher nicht rechtskräftig.
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