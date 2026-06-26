Dieb tischte „haarsträubende Geschichte“ auf

Lieber Alkohol, statt Zeugenaussage

Der Angeklagte knackt den Möbeltresor mit einem Schraubenzieher und einer Zange. Entnimmt 12.320 Euro – 17.000 waren drin. Geht zum Mercedes. Montiert ungarische Überstellungskennzeichen, die dort herumlagen. Fährt nach Siegendorf. Parkt das Auto. Sieht einen Streifenwagen, der zufällig vorbeikommt. Flüchtet in ein Gebüsch. Zieht sich dabei Verletzungen im Gesicht zu. Der Bekannte ruft an, dass Einbrecher im Haus waren und will wissen, ob er etwas bemerkt hätte. Er spricht am Handy von maskierten Dieben, die ihm Schnittwunden zugefügt hätten. Die Polizisten vor Ort wollen ihn als Zeugen hören. Im Taxi dorthin leert er eine Flasche Wodka, damit er nicht aussagen muss.