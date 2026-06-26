So sollen Österreicher Millionen bei Strom sparen

„Dämpft Preisspitzen“

Wäre die neue 380-kV-Deutschlandleitung im vergangenen Winterhalbjahr bereits in Betrieb gewesen, hätte sie die Mehrkosten der heimischen Stromkundinnen und Stromkunden um 240 bis 375 Mio. Euro gesenkt, geht aus der aktuellen Berechnung der APG hervor. Demgegenüber stünden 100 Mio. Euro, die in das Projekt investiert werden sollen. „Jeder Euro in den Netzausbau zahlt sich für Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit aus“, so Christiner. „Die Deutschlandleitung erhöht die Importkapazität, bindet unsere Speicherkraftwerke besser ein und dämpft Preisspitzen.“