In welchen Regionen die Ferien billiger sind

Urlaub muss nicht teuer sein – zumindest nicht überall. Während Österreicher in manchen Ländern mit ihrem Geld deutlich weiter kommen als zuhause, wird es in anderen Destinationen spürbar kostspieliger. Wo der eigene „Urlaubseuro“ am meisten wert ist ...
Für viele Österreicher ist Urlaub im Ausland günstiger als Ferien im eigenen Land. Besonders in Osteuropa reicht der heimische „Urlaubseuro“ deutlich weiter, wie aktuelle Berechnungen der Statistik Austria zeigen. Vor allem in Bulgarien, Rumänien und der Türkei sind touristische Leistungen wie Hotelübernachtungen oder Restaurantbesuche rund ein Drittel günstiger als in Österreich. Aber auch in Italien, Kroatien und Portugal profitieren Reisende von niedrigeren Preisen. Deutlich teurer sind hingegen Island und die Schweiz.
Je nach Preisniveau im Urlaubsland steigt oder sinkt die Kaufkraft österreichischer Urlauber. „Teuer bleiben Ziele im Norden, allen voran Island, aber auch die Schweiz, wo Urlauber aus Österreich rund ein Drittel weniger Kaufkraft haben als daheim“, erklärt dazu Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Freitag.
Bulgarien, Türkei und Rumänien besonders günstig
Am meisten für ihr Geld bekommen Österreicher laut Statistik Austria in Bulgarien und Rumänien. Dort entsprechen 100 Euro einer touristischen Kaufkraft von 186 beziehungsweise 155 Euro. In Ungarn ist der Wert des Urlaubseuro gegenüber dem Vorjahr hingegen um 16 Euro auf 141 Euro gesunken. Grund dafür ist die Aufwertung des Forint gegenüber dem Euro. Auch in der Slowakei (123 Euro), Slowenien (121 Euro) und Kroatien (119 Euro) erhalten Reisende um rund 20 Prozent mehr für ihr Geld als in Österreich.
Zu den preisgünstigen Urlaubsländern zählen außerdem die Türkei (156 Euro), Portugal (140 Euro), Spanien (132 Euro), Griechenland (126 Euro), Zypern (125 Euro) sowie Italien (113 Euro).
Am teuersten bleiben hingegen Island und die Schweiz. Dort erhalten Urlauber für 100 in Österreich verdiente Euro touristische Leistungen im Wert von lediglich 64 beziehungsweise 70 Euro. Das entspricht einem Kaufkraftverlust von rund einem Drittel. Auch Norwegen (73 Euro), Dänemark (80 Euro), Schweden (90 Euro) und Irland (91 Euro) liegen preislich über Österreich.
Japan günstiger, Australien und Mexiko teurer
Bei Fernreisezielen zeigt sich ein gemischtes Bild. Urlaub in Japan ist im Vergleich zum Vorjahr noch günstiger geworden: Der Gegenwert von 100 österreichischen Urlaubseuro stieg dort um 16 Prozent auf 144 Euro. Ausschlaggebend dafür sind der schwache Yen sowie die niedrige Inflation in Japan. Australien hat sich dagegen weiter verteuert – dort entsprechen 100 Urlaubseuro nur noch 87 Euro. Auch in Mexiko ist die Kaufkraft gegenüber dem Vorjahr gesunken, liegt mit 141 Euro aber weiterhin über jener in Österreich.
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