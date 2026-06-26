In welchen Regionen die Ferien billiger sind

Japan günstiger, Australien und Mexiko teurer

Bei Fernreisezielen zeigt sich ein gemischtes Bild. Urlaub in Japan ist im Vergleich zum Vorjahr noch günstiger geworden: Der Gegenwert von 100 österreichischen Urlaubseuro stieg dort um 16 Prozent auf 144 Euro. Ausschlaggebend dafür sind der schwache Yen sowie die niedrige Inflation in Japan. Australien hat sich dagegen weiter verteuert – dort entsprechen 100 Urlaubseuro nur noch 87 Euro. Auch in Mexiko ist die Kaufkraft gegenüber dem Vorjahr gesunken, liegt mit 141 Euro aber weiterhin über jener in Österreich.