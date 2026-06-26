Österreichs Ruder-Chefin: „Norweger tun uns gut“

Österreichs Ruder-Held: „Extrem cool“

„Extrem cool“, schmunzelt ein „echter Ruder“ aus Österreich: Julian Schöberl, der im Frühjahr im Achter von Oxford gesessen war und am legendären „Boat Race“ der Elite-Unis gegen Cambridge teilgenommen hatte. Während auch die Verbandspräsidentin schwärmt! „Ich hab‘ mir diverse Videos durchgeschaut und ich find‘ es richtig cool, dass das Rudern in Norwegen einen so hohen Stellenwert hat, dass es in den Fußball hinein getragen wird. Es wäre schön, wenn wir das in Österreich auch erreichen könnten, aber das ist noch ein weiter Weg“, sagt Birgit Steininger.