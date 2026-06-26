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Österreichs Ruder-Chefin: „Norweger tun uns gut“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
26.06.2026 17:02
Österreichs Ruder-Chefin Birgit Steininger (re.) gefällt Norwegens Jubel.
Österreichs Ruder-Chefin Birgit Steininger (re.) gefällt Norwegens Jubel.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, ÖRV)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Sie ruderten bereits am Times Square in New York und auf den Fan-Meilen, Freitagabend (21 Uhr MESZ) tun sie‘s beim Spiels gegen Frankreich wieder im Stadion: Die Norweger und ihre Fans, deren „Wikingergeste“ weltweit bekannt wurde. Es kommt auch bei Österreichs „echten“ Ruderern gut an! Verbandspräsidentin Birgit Steininger: „Der Jubel tut unserem Sport gut.“

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Norwegens Fans gehen mit ihren Ruder-Aktionen im Rahmen der Weltmeisterschaften im Internet viral – das Parlament zog mittlerweile genauso mit wie etwa Senioren in Altersheimen.

Julian Schöberl schaffte es zum legendären Boat Race Oxford – Cambridge.
Julian Schöberl schaffte es zum legendären Boat Race Oxford – Cambridge.(Bild: GEPA)

Österreichs Ruder-Held: „Extrem cool“
„Extrem cool“, schmunzelt ein „echter Ruder“ aus Österreich: Julian Schöberl, der im Frühjahr im Achter von Oxford gesessen war und am legendären „Boat Race“ der Elite-Unis gegen Cambridge teilgenommen hatte. Während auch  die Verbandspräsidentin schwärmt! „Ich hab‘ mir diverse Videos durchgeschaut und ich find‘ es richtig cool, dass das Rudern in Norwegen einen so hohen Stellenwert hat, dass es in den Fußball hinein getragen wird. Es wäre schön, wenn wir das in Österreich auch erreichen könnten, aber das ist noch ein weiter Weg“, sagt Birgit Steininger.  

Rudernde Norwegen-Fans gibt‘s heute wieder gegen Frankreich.
Rudernde Norwegen-Fans gibt‘s heute wieder gegen Frankreich.(Bild: AP/Mark Stockwell)

„Aufmerksamkeit ist gut für unseren Sport“
Bei den Norwegern nehmen ja nicht nur die Anhänger die Wikinger-Vergangenheit bereitwillig auf. Haaland und Co. inszenierten sich vor der WM am Teamfoto mit Schilden, Helmen, Pfeilen und Speeren und der traditionellen Kleidung von ihren Vorfahren. Und bis heute ist das Rudern bei vielen Norwegern Teil des Alltags, was nun nach außen getragen wird. „Ich find es witzig und es erregt auf unkonventionelle Art und Weise einfach Aufmerksamkeit. Es ist gut für unseren Sport“, sagt die ÖRV-Präsidenten.

Laura Swoboda (l.) und Co. rudern dieses Wochenende beim Weltcup in Luzern.
Laura Swoboda (l.) und Co. rudern dieses Wochenende beim Weltcup in Luzern.(Bild: ÖRV/Seyb)

Österreicher nun beim dritten Saison-Weltcup
„Ob es unseren Vereinen tatsächlich etwas bringt, ist schwer abzuschützen. Sie haben viele Erwachsene, auch Kinder, die es ausprobieren wollen. Der harte Schritt ist dann einfach vom Jugendlichen, der zum Spaß rudert zum erfolgreichen Athleten“, sagt Präsidentin Steininger. Während Norwegen in der Geschichte große Einer-Fahrer wie Olaf Dufte oder Kjetil Borch hervorgebracht hat, starten Österreichs Asse um Laura Swoboda nun am Wochenende beim dritten Saison-Weltcup, der in Luzern steigt.

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