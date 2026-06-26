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„Habe sehr zu kämpfen“

Psychische Probleme! Schwab nimmt Auszeit vom Golf

Sport-Mix
26.06.2026 17:26
Matthias Schwab
Matthias Schwab(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Matthias Schwab nimmt wegen mentaler Probleme eine Auszeit vom Profi-Golfsport!

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Das verkündete der Steirer Freitagnachmittag via Social Media. „Seit einiger Zeit habe ich psychisch und emotional sehr zu kämpfen. Die letzten Jahre waren auf dem Golfplatz schwierig, und diese Schwierigkeiten haben zunehmend auch mein Leben abseits des Golfsports beeinträchtigt“, schrieb der 31-Jährige. Daher nehme er nun Abstand, „um mich auf mein Leben abseits des Golfplatzes zu konzentrieren“.

Matthias Schwab
Matthias Schwab(Bild: GEPA)

Er werde „auf absehbare Zeit“ an keinen Turnieren teilnehmen und „mich stattdessen auf persönliche Angelegenheiten und Prioritäten außerhalb des Golfsports konzentrieren“, erklärte Schwab in der Mitteilung. Er habe viel Unterstützung durch seine Familie, sein Team und seine Partner. Was die Zukunft bringe, sei aber noch unklar. „Ich weiß noch nicht, wie der Zeitplan für eine Rückkehr aussehen wird, aber ich werde einen Schritt nach dem anderen machen und sehen, wohin dieser Weg führt“, bat der Schladminger um Verständnis.

Steiler Aufstieg, zuletzt harte Jahre
Schwab ist seit 2017 Profi und stieg schnell über die Challenge in die European Tour auf und erspielte sich 2021 die PGA-Tour-Karte. In den USA schlug der Olympia-Teilnehmer von 2021 zwei Saisonen lang mit der Weltelite ab, drei Major-Teilnahmen stehen zu Buche. Zwar blieb ihm ein Sieg auf den beiden großen Touren bisher verwehrt, durch zahlreiche Top-10-Resultate erspielte sich Schwab aber Preisgelder in Millionenhöhe.

Matthias Schwab
Matthias Schwab(Bild: GEPA)

In den vergangenen Jahren konnte er – nach Trainerwechseln und Verletzungen – an diese Ergebnisse nicht mehr anknüpfen. Schwab sprach vor wenigen Wochen von „drei, vier harten Jahren“ und dass der Spaß und die Aufregung am Golf ein wenig verloren gegangen seien. Zuletzt war der ÖGV-Spieler wieder auf der unterklassigen Challenge Tour unterwegs, dort verpasste er Mitte Juni den Cut beim Heimevent in Schladming. Das gleiche Schicksal ereilte ihn beim DP-World-Tour-Event in Kitzbühel Ende Mai.

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