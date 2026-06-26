Psychische Probleme! Schwab nimmt Auszeit vom Golf

Er werde „auf absehbare Zeit“ an keinen Turnieren teilnehmen und „mich stattdessen auf persönliche Angelegenheiten und Prioritäten außerhalb des Golfsports konzentrieren“, erklärte Schwab in der Mitteilung. Er habe viel Unterstützung durch seine Familie, sein Team und seine Partner. Was die Zukunft bringe, sei aber noch unklar. „Ich weiß noch nicht, wie der Zeitplan für eine Rückkehr aussehen wird, aber ich werde einen Schritt nach dem anderen machen und sehen, wohin dieser Weg führt“, bat der Schladminger um Verständnis.