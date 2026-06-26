Spieler-Aufstand bei Uruguay gegen Trainer Bielsa!

Auch eine zu riskante Spielweise wurde moniert. Zu den Forderungen der Spieler gehörte den Berichten zufolge auch, gegen die Spanier auf eine deutlich kompaktere und sicherheitsorientiertere Taktik zu setzen. Bielsa soll demnach sehr verärgert auf den Vorstoß seiner Kicker reagiert haben und seinerseits eine lange Rede vor der gesamten Mannschaft gehalten haben. Darin soll er einigen Profis vorgehalten haben, ihn bereits zum zweiten Mal in seiner 2023 begonnenen Amtszeit stürzen zu wollen.