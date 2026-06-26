Hier können Sie besonders gut essen gehen

In Deutschland wurden gerade die Michelin-Sterne vergeben. Um gut essen zu gehen, müssen die Österreicher aber nicht weit weg fahren, bei uns gibt es 101 Restaurants, die einen – oder sogar mehrere – Michelin-Stern haben.
Österreich kann mit zwei Restaurants aufwarten, die sich gleich drei Michelin-Sterne erkocht haben: das „Amador“ und das „Steirereck im Stadtpark“, beide in Wien. Doch auch außerhalb der Hauptstadt können die Österreicher gut – und oft auch teuer – essen gehen.
Gleich fünf Restaurants gibt es in Salzburg, die der „Guide Michelin“ mit zwei Sternen ausgezeichnet hat. Vier Restaurants in Tirol und zwei in Vorarlberg können zwei Sterne vorweisen. In Oberösterreich, Niederösterreich und dem Burgenland hat sich je ein Restaurant zwei Sterne erkocht. In Wien haben es vier Lokale geschafft, zwei Michelin-Sterne zu ergattern. Neu unter den Zwei-Sterne-Restaurants ist „Die Weinbank – Restaurant“ in der Steiermark.
Drei Michelin-Sterne
Zwei Michelin-Sterne
In ganz Österreich haben sich 80 Restaurants einen Michelin-Stern erkocht, darunter 22 neue. Die meisten Ein-Stern-Restaurants gibt es mit 18 in Tirol, gefolgt von der Steiermark, dort sind es 15. In Wien wurden zwölf Lokale mit einem Stern ausgezeichnet, in Oberösterreich elf. Acht Restaurants in Salzburg haben einen Stern bekommen, sechs in Niederösterreich, fünf in Kärnten und vier in Vorarlberg. Im Burgenland schaffte es ein einziges Restaurant, die Kritiker zu überzeugen und einen Stern abzustauben.
In Deutschland hat „Guide Michelin“ übrigens 339 Restaurants mit einem oder mehreren Sternen ausgzeichnet – zwölf davon haben drei Sterne bekommen.
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