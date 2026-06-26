Hier können Sie besonders gut essen gehen

In ganz Österreich haben sich 80 Restaurants einen Michelin-Stern erkocht, darunter 22 neue. Die meisten Ein-Stern-Restaurants gibt es mit 18 in Tirol, gefolgt von der Steiermark, dort sind es 15. In Wien wurden zwölf Lokale mit einem Stern ausgezeichnet, in Oberösterreich elf. Acht Restaurants in Salzburg haben einen Stern bekommen, sechs in Niederösterreich, fünf in Kärnten und vier in Vorarlberg. Im Burgenland schaffte es ein einziges Restaurant, die Kritiker zu überzeugen und einen Stern abzustauben.