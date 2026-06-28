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Schiffstaufe in Triest

Ein Schiff wird kommen …

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28.06.2026 06:00
Die „Mein Schiff Flow“ ist nach der „Mein Schiff Relax“ bereits das zweite Schiff der neuen ...
Die „Mein Schiff Flow“ ist nach der „Mein Schiff Relax“ bereits das zweite Schiff der neuen InTUItion-Klasse von TUI Cruises.(Bild: TUI Cruises)
Porträt von Ed Ricker
Von Ed Ricker

Mit der „Mein Schiff Flow“ hat TUI Cruises vergangenes Wochenende ihr neuestes Flaggschiff feierlich in Dienst gestellt. Bei einer spektakulären Taufzeremonie im italienischen Triest übernahmen erstmals drei Passagierinnen gemeinsam die Patenschaft für einen Neubau.

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Ein letzter Countdown. Tausende Gäste richteten ihren Blick auf den Bug der „Mein Schiff Flow“. Dann zerschellte die Champagnerflasche am Rumpf des neuen Kreuzfahrtschiffes, Lichtstrahlen durchzogen den Nachthimmel über Triest und Jubel brandete über die Decks. Mit einer spektakulären Inszenierung wurde das zweite Schiff der InTUItion-Klasse offiziell in die Flotte von TUI Cruises aufgenommen.

Doch nicht nur das Schiff feierte an diesem Abend eine Premiere. Erstmals in der Geschichte von TUI Cruises übernahmen gleich drei Passagierinnen gemeinsam die Patenschaft für einen Neubau. Ursprünglich hatte die Reederei nach einer einzigen Taufpatin gesucht. Aus zahlreichen Bewerbungen wurden schließlich drei Finalistinnen ausgewählt. Ihre Geschichten überzeugten die Jury so sehr, dass am Ende keine Entscheidung gegen eine der Kandidatinnen getroffen wurde. Statt einer Patin wurden alle drei ausgewählt.

Großzügige Balkone bieten in den Suiten viel Platz zum Entspannen.
Großzügige Balkone bieten in den Suiten viel Platz zum Entspannen.(Bild: René Supper/TUI Cruises)
(Bild: René Supper/TUI Cruises)
(Bild: René Supper/TUI Cruises)

Julia, Annabelle und Karin verbindet nicht nur ihre Begeisterung für Kreuzfahrten. Gemeinsam haben sie bereits mehr als 75 Reisen auf See unternommen und sind seit vielen Jahren eng mit der „Mein Schiff“-Flotte verbunden. Bei der Taufe standen sie stellvertretend für jene Gäste, die die Schiffe über Jahre begleitet haben und deren persönliche Erinnerungen Teil der Erfolgsgeschichte von TUI Cruises geworden sind.

Die Taufpatinnen: Julia (20, li.) war bei ihrer ersten Kreuzfahrt elf Jahre alt. Karin (67, M.) ...
Die Taufpatinnen: Julia (20, li.) war bei ihrer ersten Kreuzfahrt elf Jahre alt. Karin (67, M.) hat bereits 50 Fahrten mitgemacht, Annabelle (35, re.) 25.(Bild: TUI Cruises)

Ein neues Flaggschiff für die WohlfühlflotteDie „Mein Schiff Flow“ ist das zweite Schiff der neuen InTUItion-Klasse und das Schwesterschiff der „Mein Schiff Relax“. Knapp 4000 Passagiere finden an Bord Platz. Das Konzept setzt auf viel Freiraum, großzügige öffentliche Bereiche und zahlreiche Rückzugsorte. Insgesamt verfügt das Schiff über 14 Restaurants und Bistros sowie 17 Bars und Lounges.

INFOS

9 Nächte „Höhepunkte des westlichen Mittelmeers“ gibt es ab 2149 € pro Person in einer Balkonkabine mit Mein Schiff Premium Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, jeweils im PRO-Tarif.

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Zu den Highlights zählt das neue Fugu von Sternekoch Tim Raue, das Kulinarik mit multimedialen 360-Grad-Projektionen verbindet. Daneben stehen Spezialitätenrestaurants wie das Steakhouse Høfde oder das Chalet mit österreichischer Alpenküche zur Auswahl. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Inklusiv-Restaurants, darunter das Atlantik Restaurant, die Osteria, die Taverne Dionysos und der Harbour Market. Für Entspannung sorgen ein großzügiger Spa-Bereich mit Saunen, Dampfbädern und Kältekammer sowie mehrere Poollandschaften, darunter ein 25 Meter langer Außenpool und ein Infinity-Pool.

Ein spektakuläres Feuerwerk bildete den Höhepunkt der Taufe im Hafen von Triest.
Ein spektakuläres Feuerwerk bildete den Höhepunkt der Taufe im Hafen von Triest.(Bild: TUI Cruises/©Fabio Kohler)

Auch das Unterhaltungsangebot fällt vielfältig aus. Theater, Casino, D4 Club, die Burlesque-Bar „La Cage“ nur für Erwachsene und viele Open-Air-Veranstaltungen sorgen für Abwechslung bis spät in die Nacht. Für Familien feiert zudem das neue, schiffseigene Maskottchen „Finni“ auf der „Mein Schiff Flow“ Premiere.

Die Captain’s Bar zählt mit exklusiven Cocktails und Meerblick zu den beliebten Treffpunkten.
Die Captain’s Bar zählt mit exklusiven Cocktails und Meerblick zu den beliebten Treffpunkten.(Bild: René Supper)

Luxus, Weitblick und viel Auswahl bei den RoutenHoch über dem Meer zählt die Captain’s Bar zu den stilvollsten Orten an Bord. Die von Barkeeper-Star Linh Nguyen kreierten Cocktails sind hier ebenso gefragt wie der spektakuläre Ausblick. Besonders in den Abendstunden wartet entspannte Lounge-Atmosphäre mit Blick auf den Horizont.

Nach ihrer Taufe nimmt die „Mein Schiff Flow“ vorerst Kurs auf ihre erste Saison zu beliebten Häfen im Mittelmeer. Im Winter wird das neue Flaggschiff dann von Norddeutschland aus zu weiteren Kreuzfahrten aufbrechen.

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