Ein Schiff wird kommen …

Doch nicht nur das Schiff feierte an diesem Abend eine Premiere. Erstmals in der Geschichte von TUI Cruises übernahmen gleich drei Passagierinnen gemeinsam die Patenschaft für einen Neubau. Ursprünglich hatte die Reederei nach einer einzigen Taufpatin gesucht. Aus zahlreichen Bewerbungen wurden schließlich drei Finalistinnen ausgewählt. Ihre Geschichten überzeugten die Jury so sehr, dass am Ende keine Entscheidung gegen eine der Kandidatinnen getroffen wurde. Statt einer Patin wurden alle drei ausgewählt.