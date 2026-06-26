Regionale Pizza trifft auf automatisierte Hightech

Der neue Automat von Pizza O-Sole-Mio ist eine Antwort auf mehrere Probleme in der Gastronomiebranche. „Es wollen leider immer weniger Menschen in der Gastro arbeiten und auch der Rückgang an Gasthäusern hat bei uns ein Umdenken ausgelöst“, erklärt Otto Sattmann, Geschäft von Pizza O-Sole-Mio. Und daher entschloss sich auch das Unternehmen auf den Trend der Pizzaautomaten aufzuspringen. „Es gibt bei unseren Automaten aber einen wesentlichen Unterschied: Wir bestücken die Geräte mit unseren altbewährten O-Sole-Mio-Pizzen und setzen dabei zugleich auf Regionalität“, erklärt Sattmann, der für die Idee eine Kooperation mit dem Unternehmen GoSpot einging.