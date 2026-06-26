Argentinien ohne Druck und wohl ohne Messi!

Zeitgleich mit dem Duell zwischen Österreich und Algerien um Platz 2 in der Gruppe J kann Argentinien sorgenfrei in sein letztes Vorrunden-Spiel gehen. Der Titelverteidiger steht als Tabellenerster fest und kann am Sonntag (4 Uhr MESZ) in Dallas gegen Jordanien Leistungsträger im Hinblick auf das Sechzehntelfinale schonen. Gut möglich, dass auch der 39-jährige Lionel Messi gegen den WM-Debütanten, der keine Chance mehr auf den Aufstieg hat, pausiert.